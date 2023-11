Polacy chętnie podróżują tam nawet zimą

Zanzibar to kierunek, który w ostatnim czasie zyskuje niemałą popularność wśród Polaków. Nie ma się czemu dziwić, w grudniu temperatura sięga tam nawet 33˚C w dzień, a nocą w granicach 26˚C. Zanzibar oferuje wiele atrakcji oraz niepowtarzalne widoki. To miejsce o pięknej roślinności, turkusowej wodzie i bogatej faunie. Jednak, jak się okazuje, to nie jedyna atrakcja, którą doceniają polscy turyści. Przynajmniej ci, którzy mieli przyjemność poznać Janka lub oglądali jego filmy na TikToku.

Zdjęcie Plaże na Zanzibarze są magnetyczne / Getty Images

Kim jest Janek z Zanzibaru?

Janek to Tanzańczyk, który świetnie posługuje się językiem polskim i oferuje Polakom różnorakie wycieczki w dobrym towarzystwie. Na swoim Instagramie @janek_z_zanzibaru publikuje informacje o wolnych terminach oraz zdjęcia z podróży. Organizuje wycieczki między innymi na Prison Island, do Stone Town, na farmę przypraw lub zabiera przyjezdnych na rejs z żółwiami o zachodzie słońca. Co ciekawe, Janek na wielu zdjęciach ubrany jest w odzież z polską flagą, a Polacy to doceniają i komentują: "najlepszy", "jesteś przemiły", "Janek Ty to jesteś gość".

Tanzańczyk podbija Internet. Polacy są nim zachwyceni. "Jesteś super Janek"

Janek z Zanzibaru prężnie działa także na TikToku. Obserwuje go już ponad 100 tysięcy użytkowników i łącznie zebrał prawie 2 miliony polubień. Publikuje wyłącznie filmy, w których wypowiada się w języku polskim, a jego fani są zachwyceni tym, jak dobrze sobie radzi. “Idealna znajomość języka", "Janek, ale masz gadane", "musimy do niego polecieć kiedyś" - komentują internauci. Janek opowiada o owocach, roślinach i nawet o Władysławowie, które miał odwiedzić w wakacje.

