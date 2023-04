Sytuację postanowił skomentować Krzysztof Jackowski, jeden z najpopularniejszych w Polsce jasnowidzów. Profeta dość sceptycznie odniósł się do alertu RCB, jaki otrzymali mieszkańcy trzech polskich miast, podkreślając, iż w jego mniemaniu ma on drugie, mocno polityczne dno.

Stan wyjątkowy w Polsce? Jasnowidz Jackowski zdradził swoje przeczucia

"Tak sobie pomyślałem, czy ten PiS nie robi jakiegoś numeru i nie przyzwyczaja ludzi do jakichś zagrożeń terrorystycznych i jak ewentualnie będą widzieli, że nie mają większości na wybory, to nie złapią jakiegoś stanu wyjątkowego w którymś polskim mieście, by odłożyć w czasie wybory. Według ustawy nie może do nich dojść, jeśli stan wyjątkowy jest choćby w jednym punkcie" - zastanawiał się w rozmowie z portalem o2.pl jasnowidz Jackowski.

"Czy to nie jest jakaś kombinacja?" - pytał dalej, podkreślając, że wydaje mu się dziwne, że ćwiczenia mają odbywać się na terenie całej Warszawy. "No dziwne, że chcą jakieś ćwiczenia na terenie całej Warszawy robić. Uświadamiają ludzi, że może być jakieś zagrożenie antyterrorystyczne" - kontynuował w rozmowie z serwisem.

Zdjęcie Krzysztof Jackowski jest jednym z najpopularniejszych w Polsce jasnowidzów / Michal Wozniak/East News / East News

Wybory będą przeniesione w czasie? "Mam poczucie od dawna"

Jasnowidz Jackowski już wcześniej miał wątpliwości, czy wybory parlamentarne odbędą się w "czasie rzeczywistym". "Ja nie twierdzę, że wybory będą przeniesione w czasie. Mam jednak poczucie od dawna, że PiS może, będąc niepewnym swojej większości, wprowadzić kombinację ze stanem wyjątkowym w jakiejś części kraju" - twierdzi jasnowidz.

Kwietniowy "poważny krach". "Próg" do dalszych wydarzeń

Niedawno Jasnowidz Jackowski w jednej ze swoich wizji informował o "rozpadzie świata" i "poważnym krachu", który miałby nastąpić jeszcze w kwietniu. Profeta stwierdził wówczas, że Chiny czekają na "osłabienie zachodu" i moment, w którym "Europa zacznie mówić niejednym głosem".

"Chociażby częściowe oddanie światowej decyzyjności czy pewnej propagandowej siły na świecie, podzielenia się tym z krajami, które mają zupełnie inny sposób rządzenia - z Chinami czy Rosją, dla Ameryki jest to prawdopodobnie nie do wykonania. Sytuacja, w jakiej jesteśmy, jest więc sytuacją bardzo głębokiego patu. Jeżeli nastąpi krach, a ja nie twierdzę, że on nastąpi w kwietniu, ale uważam, że kwiecień będzie takim progiem do tego krachu, wówczas to nie idee rozwiną konflikt światowy. To głównie kryzys, krach, spowoduje, że nie będzie wyjścia" - dodał.

