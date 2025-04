Czym właściwie jest sałata łodygowa?

Sałata łodygowa, znana także jako sałata szparagowa lub pod nazwą azjatycką "celtuce", to odmiana sałaty, w której najważniejszym elementem nie są liście, a właśnie łodyga. W przeciwieństwie do klasycznych sałat tutaj największą wartość mają wewnętrzne partie grubego pędu - chrupiące, soczyste i pełne składników odżywczych. Jej smak można porównać do delikatnej mieszanki orzecha włoskiego i ogórka, z lekką, przyjemną goryczką.

W krajach azjatyckich, zwłaszcza w Chinach i Wietnamie, sałata łodygowa to codzienny składnik wielu potraw. Dodaje się ją do zup, dań z woka czy sałatek. Gotowana, duszona, smażona - w każdej wersji zachowuje swoją chrupkość i charakterystyczny smak. Teraz, dzięki rosnącej popularności kuchni fusion i zdrowego odżywiania, trafia również do europejskich spiżarni i kuchni.

Naturalne wsparcie dla wątroby, jelit i odporności

Sałata łodygowa to prawdziwa skarbnica dobroczynnych substancji. Przede wszystkim zawiera naturalne goryczki, które - choć czasem niedoceniane - pełnią ważną rolę w stymulowaniu pracy wątroby i produkcji żółci. Dzięki temu usprawnia trawienie tłuszczów i wspiera detoksykację organizmu, a także działa lekko moczopędnie, co pomaga usuwać nadmiar wody i toksyn.

Sałata łodygowa bogata jest również w witaminę C, beta-karoten i przeciwutleniacze, które wzmacniają odporność i wspierają organizm w walce ze stanami zapalnymi.

Dzięki obecności polifenoli neutralizuje wolne rodniki, spowalnia procesy starzenia się komórek i wzmacnia mechanizmy obronne organizmu. To szczególnie ważne w okresach osłabienia - np. jesienią, zimą lub po chorobie.

Nie można też pominąć wpływu tego warzywa na układ pokarmowy. Sałata łodygowa zawiera sporo błonnika, który poprawia perystaltykę jelit, zapobiega zaparciom i daje długotrwałe uczucie sytości. A wszystko to przy wyjątkowo niskiej kaloryczności - zaledwie ok. 15 kcal w 100 g. To idealna propozycja dla osób na diecie redukcyjnej lub po prostu dbających o linię.

Sałata łodygowa to warzywo liściowe uprawiane głównie w Chinach. canva66352 Getty Images

Jak wykorzystać sałatę łodygową w kuchni?

Najprostszym sposobem na podanie sałaty łodygowej jest na surowo. Wystarczy obrać zewnętrzną, twardszą skórkę i pokroić łodygę w plasterki lub cienkie słupki. W tej formie idealnie nadaje się do sałatek, a także jako chrupiący dodatek do kanapek lub wrapów.

Można też ją delikatnie podsmażyć z czosnkiem, udusić z odrobiną sosu sojowego lub dodać do dań stir-fry z makaronem, ryżem, tofu czy mięsem. Świetnie komponuje się z sezamem, orzechami, świeżą kolendrą i limonką. Dzięki swojej strukturze zachowuje jędrność nawet po obróbce termicznej.

Dla osób szukających zdrowszych alternatyw dla makaronu czy ziemniaków - pokrojona w cienkie plastry sałata łodygowa może być podstawą do oryginalnych dań, które zaskoczą nie tylko smakiem, ale i wartościami odżywczymi.

