Analiza tysięcy kwestionariuszy odkrywa tajemnicę "udanego dnia"

Badanie przeprowadzone przez Dunigan Folk, Mirkę Henninger i Elizabeth Dunn z University of British Columbia w Kanadzie pomaga odpowiedzieć na pytania, od czego zależy to, czy dzień będzie dobry oraz co ma wpływ na naszą ocenę danej doby. Aby ustalić harmonogram idealnego dnia, badacze wykorzystali dane z ankiety służącej do określenia czasu, jaki tysiące osób spędzało na wykonywaniu ponad 100 czynności. Następnie porównano te czasy wykonywania czynności z uczestnikami, którzy zgłaszali, czy ich dzień był lepszy niż zwykle.

Minimum 30 minut socjalizacji

Spędzanie czasu z innymi przez minimum 30 minut miało ogromny wpływ na to, jak badani oceniali swój dzień. Czas poświęcony interakcji z innymi ma zatem znaczenie. Niezależnie, czy chodzi o współmałżonka, współpracowników, dzieci czy przyjaciół, jeśli w ich towarzystwie spędziliśmy nie więcej niż 2 godziny, miało to wpływ na określenie, czy dzień był udany. Co ciekawe, jeśli socjalizowaliśmy się dłużej niż wspomniane 2 godziny, nie miało to żadnego wpływu na pozytywną ocenę dnia.

Odpowiednia liczba godzin w pracy

To, ile godzin pracujemy może mieć wpływ na to, czy dzień będzie udany Canva Pro INTERIA.PL

Naukowcy odkryli, że aby dzień uznać za udany, nie musimy przebywać na urlopie. Ważny za to jest czas, podczas którego pracowaliśmy. Praca do sześciu godzin nie ma prawie żadnego wpływu na ocenę naszego dnia. Za to powyżej tego czasu mocno wzrasta prawdopodobieństwa jego oceny jako "złego".

Dojazd do pracy

Może to być zaskakujące, ale elementem składowym, od którego zależy to, czy dzień będzie uznany za dobry jest także... dojazd do pracy, a raczej czas, jaki zajmuje. Kluczowy jest tu "czynnik kwadransa". Jeśli dotarcie do pracy trwa 15 minut lub krócej, zwiększają się szanse na uznanie dnia za dobry. Jeśli dojazd trwa dłużej, rośnie ryzyko, że dzień zostanie zaszufladkowany jako "nieudany".

Czas wolny

Oglądanie telewizji nie jest oceniane jako dobry sposób na relaks Canva Pro INTERIA.PL

Czy relaks w czasie wolnym może być uznany za element "złego dnia"? Okazuje się, że w pewnym sensie tak. Respondenci uznali, że jeśli "relaks" oznacza oglądanie telewizji, będzie negatywnie wpływać na ocenę mijającej doby. Świadczy to nie o tym, że nie lubimy odpoczywać, ale jak ogromne znaczenie ma dla nas jakość wolnego czasu i aktywności, które w tym czasie wybieramy.

Recepta na perfekcyjny dzień

Podsumowując, na podstawie wyników badań, abyśmy mieli udany dzień należy:

Spędzać od 30 minut do 2 godzin w towarzystwie innych. Pracować nie dłużej niż 6 godzin. Szybko dotrzeć do miejsca pracy. Wartościowo spędzać czas wolny.

Oczywiście nie wszystkie punkty da się spełnić, ale badanie to pomaga otworzyć oczy na to, że nawet z pozoru błahe sprawy mogą mieć ogromne znaczenie w budowaniu "dobrych dni". Jakość spędzonego po pracy czasu, potrzeba przebywania z innymi ludźmi - to niby dość oczywiste, ale w pędzie codziennego życia może wymagać przypominania sobie o tym, co ważne.

Udanego dnia!

Badanie: https://osf.io/preprints/psyarxiv/zs9t2_v1

Ada Florentyna Pawlak. Transhumanizm i uzależnienie od AI INTERIA.PL