Aida Kosojan-Przybysz dzieli się wizjami i przesłaniami

Gwiazdy Przewidziała pandemię i wojnę w Ukrainie. Kim jest Aida Kosojan-Przybysz? Aida Kosojan-Przybysz jest nie tylko wizjonerką, ale także kompozytorką, wokalistką, autorką tekstów i felietonistką. Dar jasnowidzenia, który odziedziczyła po babci, wykorzystuje do pomagania innym. Za pośrednictwem mediów społecznościowych chętnie dzieli się ze swoimi odbiorcami przesłaniami, wizjami i różnymi wskazówkami.

Jasnowidzka jest urodzoną w Gruzji Ormianką, ale od lat mieszka w Polsce. Cieszy się tu niemałą popularnością, co widać w mediach społecznościowych. Jej profile są obserwowane przez tysiące osób. Aida Kosojan-Przybysz jest znana ze swoich trafnych wizji. Przewidziała m.in. pandemię koronawirusa i wojnę w Ukrainie, a co za tym idzie, wielu wręcz z niecierpliwością czeka na jej nowe przesłania.

Posty Aidy Kosojan-Przybysz w mediach społecznościowych są szeroko komentowane

Nowe przesłanie Aidy Kosojan-Przybysz. "Każda droga prowadzi nas do kolejnych i kolejnych doświadczeń"

Jasnowidzka regularnie publikuje posty i przekazuje internautom słowa, które dotyczą codzienności. Tym razem Aida Kosojan-Przybysz zwróciła uwagę na drogi, którymi podąża każdy człowiek. Już na wstępie zaznaczyła, że prowadzą one do nowych doświadczeń. "Na drodze każdego z nas wyrastają przeszkody, które wzmacniamy strachem i niepokojem. Na drodze każdego z nas wyrastają cele, do których docieramy dzięki naszej pracy, determinacji, miłości do życia i świadomości siebie" - dodała wizjonerka.

Możemy ominąć lub wejść na najwyższą górę, ale to ty się masz wspinać, czując każdy krok własnym ciałem i wybierać lub zmieniać trasę patrząc swoimi oczami Aida Kosojan-Przybysz

Posty Aidy Kosojan-Przybysz w mediach społecznościowych są szeroko komentowane i tak też było tym razem. Internauci nie kryli słów wdzięczności. Tak jak niemal pod każdym postem zaznaczyli, że to piękne i mądre słowa. "W punkt jak zawsze!" - czytamy na Instagramie.

