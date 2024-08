Węgorz europejski to gatunek krytycznie zagrożony wyginięciem , a dzieje się tak z uwagi na jego masowy odłów na przestrzeni ostatni lat. To z kolei sprawia, że w sklepach najczęściej oferowany jest węgorz hodowlany .

Węgorz to jedna z najbardziej tłustych i kalorycznych ryb. Znajduje się w niej ok. 25 g tłuszczu na 100 g i 250 - 300 kcal na 100 g. Dla porównania kaloryczność łososia to ok. 200 kcal na 100 g, a dorsza 120 kcal na 100 g.