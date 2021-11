Jest tak piękna, że płacą jej za obecność. Zarabia krocie

Gdy 24-letnia Erica North tłumaczy znajomym, czym się zajmuje, ci patrzą na nią, niedowierzając. 24-latka jest wyjątkowo piękną kobietą. Może pochwalić się zgrabną sylwetką. Zamożni klienci płacą jej za to, by dotrzymywała im towarzystwa. North nie świadczy jednak usług erotycznych. Jej zdaniem jest sprawić, by pomieszczenie, w którym się znajduje było „milsze dla oka”.

Zdjęcie Erica North jeszcze kilka lat temu była bezrobotną studentką. Dziś zarabia krocie. Czym się zajmuje? / @itstheerica / Instagram