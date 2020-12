Jeszcze ludzie czy już cyborgi?

Uważa, że do końca XXI wieku nie będzie ludzi niepełnosprawnych. Nauka poradzi sobie z ich problemami fizycznymi, psychicznymi i emocjonalnymi. Kim jest człowiek, który tak sądzi i na czym opiera swoje przekonanie. Sprawdźmy.

Pasjonat, naukowiec, marzyciel



Hugh Herr stracił nogi w roku 1982, kiedy miał 17 lat i był jednym z najlepszych wspinaczy w USA. Podczas wyprawy w góry zaskoczyła go śnieżyca. Przez 4 dni, razem z kolegą, próbowali przetrwać, pomimo mrozu dochodzącego do - 30 stopni.



Niestety, kiedy ich odnaleziono, okazało się, iż z powodu poważnych odmrożeń, obydwie nogi Hugha trzeba było amputować poniżej kolana. Herr wspomina, że nie bardzo martwił się o swoje zdrowie, lecz być załamany, gdy się dowiedział o śmierci jednego z wolontariuszy, który uczestniczył w akcji ratunkowej.



Mężczyzna postanowił zrobić wszystko, by życie tego młodego chłopaka nie poszło na marne. Zaczął projektować protezy. Żartuje, że kiedy miał nogi, był kiepskim uczniem, dostawał tróje i dwóje, ale kiedy je stracił, został profesorem na Massachusetts Institute of Technology, jednej z najlepszych uczelni technicznych w Stanach Zjednoczonych, a po drodze ukończył inżynierię mechaniczną i biofizykę na Harvardzie.



Dobrze pamięta, jak zapytał lekarza, co będzie mógł robić po wypadku. Chciał prowadzić tak intensywne życie, jak do tej pory, a przynajmniej chodzić, biegać, jeździć na rowerze i oczywiście wrócić do wspinaczki. Cóż, lekarz nie miał dla niego dobrych wiadomości. Na szczęście mylił się. Hugh Herr dzięki determinacji osiągnął bardzo wiele i to w różnych dziedzinach.



Mówi o sobie: "Jestem tytanem, węglem, silikonem, wiązką śrub i nakrętek. Moje nogi mają 12 komputerów, pięć czujników i podobne do mięśni systemy siłowników, które są w stanie poruszać się przez cały dzień". Posiada nogi do chodzenia, do biegania, wodoodporne i do wspinaczki. Ma nadzieję, że kiedy inni będą się starzeć, on dzięki swoim bionicznym kończynom nadal będzie miał siłę, równowagę i szybkość osiemnastolatka.



Hugh Herr pracuje nad poprawą jakości życia osób z niepełnosprawnościami i po wypadkach. W jego laboratorium zaprojektowano sztuczne kolano i bioniczną stopę z kostką, protezę używaną przez wielu weteranów wojny w Iraku i Afganistanie oraz egzoszkielety, które noszone przez zdrowych ludzi, zwiększają ich wytrzymałość i zwinność, a osobom jeżdżącym na wózku pozwalają chodzić przy pomocy kul.