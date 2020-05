Józef Tischner i Antoni Kępiński - przyjaźń wyjątkowa

W tym roku mija 20 lat od śmierci ks. Józefa Tischnera - wyjątkowego filozofa i duchownego, o którym Wojciech Bonowicz pisze: - Jak Tischner wchodził do pokoju, to jakby się drzwi otwierały w człowieku. Drzwi się otwierały - i żyć się chciało. Poniżej publikujemy fragment książki jego autorstwa pt. "Tischner. Biografia".

Zdjęcie Ksiądz Józef Tischner w latach 90. /Karol Mikula/Wprost /East News

Mieszkanie wuja na Marka składało się z dwóch pokoi - opisuje Lucyna Mikulińska, córka kuzyna Tischnera, Andrzeja Chowańca

- W większym stał stół, krzesła, biurko, regał, przeszklona szafka i wersalka. Mniejszy był przedzielony wzdłuż szafą na ubrania, po jednej stronie znajdowała się umywalka, kuchenka elektryczna oraz składzik (miejsce na narty, plecak, łóżko polowe), a po drugiej skrzynia i półki z książkami. Między jednym a drugim pokojem był piec, w którym paliło się węglem. Łazienka z ubikacją była na korytarzu - jedna na całe piętro. Ciemna, ponura: zawsze się bałam, że zastanę tam w wannie jakiegoś księdza nieboszczyka, bo wcześniej to był dom księży emerytów.

- Na Marka często ktoś przychodził - wspomina Kazimierz Tischner. - Najczęściej klerycy na egzamin. A czasem ktoś się zjawiał i Józio kazał mi wychodzić. Z początku mnie to dziwiło: przychodzi jakaś dziewczyna, a on mi każe wyjść. Dopiero potem zrozumiałem, co to za ludzie i jakie problemy. Kiedyś wchodzi chłopak: "Proszę księdza, ja teraz tu będę umierał". Józio od razu za telefon i po pogotowie. Po półgodzinie facet faktycznie leży, bo zażył sporo środków nasennych.

Okazało się, że był chorobliwie zazdrosny o swoją narzeczoną. Ale go wyratowali. Skończył studia, ożenił się z tą dziewczyną i byli szczęśliwi. Józio go jakoś wyprowadził.

Tischner w zasadzie nie zamyka drzwi przed nikim; w jego mieszkaniu lub w salce w tym samym budynku spotykają się regularnie rozmaite grupy. Na Marka zjawiają się dawne uczennice i dawni uczniowie, teraz na studiach lub właśnie je kończący. Pojawiają się też przedstawicielki i przedstawiciele innych środowisk: nauczycieli, artystów, pielęgniarek, lekarzy. Dyskusje z nimi stają się niekiedy punktem wyjścia do kolejnych artykułów. W 1968 roku Tischner pisze szkic zatytułowany "Prolegomena chrześcijańskiej filozofii śmierci", który opatruje dedykacją: "G. M. - za Twoją walkę o życie ludzi". Za tym monogramem ukrywa się Grażyna Mach, lekarka, z którą był wówczas zaprzyjaźniony.

Jeszcze wcześniej, gdzieś na początku lat sześćdziesiątych, Tischner zawiera znajomość z Antonim Kępińskim. Poznał ich z sobą prawdopodobnie profesor Ingarden, który miał kontakty ze środowiskiem krakowskich psychiatrów. Tischner oczywiście wiedział, kim jest Kępiński i czym się zajmuje.

- Można go było zobaczyć na ulicach Krakowa bardzo wcześnie rano, około szóstej - wspominał.

- Widziałem go raz w maju - słońce wschodziło, ja biegłem na dworzec, a on niedbale ubrany, w jakimś zmiętym płaszczu, w sandałach o dwa numery za dużych na bosych nogach, długimi, ciężkimi krokami niedźwiedzia szedł jako pierwszy na swoją klinikę, żeby rozmawiać z chorymi. Twierdził, że aby człowieka wyciągnąć z tego stanu, trzeba co najmniej trzystu godzin osobistej rozmowy.

Zdjęcie Okładka książki "Tischner. Biografia" Wojciecha Bonowicza / materiały prasowe

Przyszły autor "Lęku i Melancholii" nie wydawał wprawdzie jeszcze wtedy książek, ale w swojej dziedzinie był niepodważalnym autorytetem.

- Niesłychanie prosty, otwarty, z ogromną dozą autoironii, dystansu do siebie i do świata - charakteryzował Kępińskiego Tischner.

- Zapraszał mnie na wykłady do Towarzystwa Psychiatrycznego. Mało im wtedy mogłem dać, bo był to dopiero początek mojego zainteresowania psychiatrią, więc mówiłem im o podstawach filozofii. Byłem bardzo przejęty, gdy na jednym z moich wykładów zobaczyłem profesor Dąmbską; gęsto się wtedy tłumaczyłem, że mówię im takie banalne rzeczy. Ale oni potrzebowali takiej syntezy. Wartość filozofii w takich przypadkach polega na tym, że proponuje jakiś porządek.

Za sprawą Kępińskiego dokonywała się rewolucja w spojrzeniu na pacjenta psychiatrycznego. Dla chorych klinika stawała się namiastką domu, "miejscem rodzinnym", jak mówił Tischner.

- Traktowało się Kępińskiego jak ojca - ojca, który budził ufność. Co ważne, Kępiński dawał chorym poczucie bezpieczeństwa, starając się równocześnie nie uzależniać ich od siebie. W jego klinice wszyscy - nie tylko lekarze i pielęgniarki, ale też inni zatrudnieni, a przede wszystkim sami chorzy - byli częścią społeczności terapeutycznej, która miała wpływ na to, jak klinika funkcjonuje. Kiedy zjawiał się nowy pacjent, Kępiński podczas pierwszego spotkania nie pytał go o chorobę, ale rozmawiał o życiu. Zależało mu na tym, żeby świat chorych nie był światem "skurczonym", skupionym jedynie na tym, co było źródłem cierpień.