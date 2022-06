Kastoreum - odbytnicza wydzielina bobra... w jedzeniu i perfumach!

Cywet, śluz ślimaka, kopi luwak, koszelina. W przemyśle spożywczym i perfumiarskim nie brakuje substancji, które u wielu osób wywołują obrzydzenie. Z pewnością zalicza się do nich także kastoreum - wydzielina gruczołów odbytniczych bobra, która dodawana jest do zarówno do perfum, jak i do jedzenia. Jeśli obawiasz się, że raczysz się tą właśnie substancją w swoich ulubionych przysmakach, zapraszamy do dalszej lektury.

Zdjęcie W naturalnym środowisku wydzielina odbytnicza bobrów jest używana przez te stworzenia do natłuszczania futra / 123RF/PICSEL