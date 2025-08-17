Odchylanie fotela w samolocie - temat, który dzieli pasażerów

Choć wydaje się to prostą sprawą - przycisk, jeden ruch i gotowe - to w praktyce odchylanie fotela w samolocie bywa kontrowersyjne. W ankietach przeprowadzanych przez zagraniczne portale podróżnicze, aż 60 proc. pasażerów przyznało, że odchylony fotel przed nimi wpływa negatywnie na komfort lotu. Z kolei ci, którzy sami korzystają z tej funkcji, podkreślają, że mają do tego pełne prawo. Gdzie zatem leży granica między wygodą a brakiem szacunku?

Kiedy można odchylić fotel w samolocie?

Większość linii lotniczych nie zabrania odchylania fotela, ale sugeruje, by robić to z wyczuciem. Najlepszym momentem na zmianę pozycji oparcia jest chwila po serwisie posiłków - gdy tace zostały już zebrane, a pasażerowie mają więcej swobody.

Nie odchylaj fotela:

podczas startu i lądowania (jest to zabronione ze względów bezpieczeństwa),

w trakcie posiłków - gdy ktoś za Tobą ma rozłożoną tacę z jedzeniem,

gdy osoba za Tobą jest wyraźnie wysoka lub ma dziecko na kolanach - warto spojrzeć przez ramię i ocenić sytuację.

Możesz odchylić fotel:

w czasie długiego lotu, zwłaszcza nocnego,

po uprzednim upewnieniu się, że nie przeszkodzisz sąsiadowi z tyłu ,

kiedy chcesz się zdrzemnąć, ale tylko delikatnie - maksymalne odchylenie może być źle odebrane.

Zanim wygodnie rozsiądziesz się w fotelu w samolocie, sprawdź, czy nie przeszkadza to innym Matej Kastelic 123RF/PICSEL

Uprzejmość przede wszystkim. Czy trzeba pytać?

Eksperci z portalu "Travel + Leisure" oraz "The Points Guy" podkreślają: najważniejsza jest komunikacja. Choć nie musisz prosić o pozwolenie, to zwykłe: "Przepraszam, zamierzam odchylić fotel" może zdziałać cuda. Zyskasz sympatię współpasażera i unikniesz nieprzyjemnych sytuacji.

Jeśli ktoś poprosi cię o przywrócenie fotela do pionu, bo np. ma laptopa na kolanach - warto się dostosować. Elastyczność i empatia na pokładzie naprawdę robią różnicę.

