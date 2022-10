Katarzyna Bosacka krytykuje Ralpha Kamińskiego. "Twój żołądek raczej nie będzie zadowolony"

Katarzyna Bosacka w obszernym poście na Facebooku zasugerowała Ralphowi Kaminskiemu hipokryzję. Zarzucała idolowi nastolatków promowanie niezdrowego stylu życia. Wpis dziennikarki znanej z zamiłowania do zdrowej żywności wywołał duże kontrowersje.

Drogi Ralphie! Bardzo dziękuję za zaproszenie na bal, tylko zapytam wprost: dlaczego w Macu? zaczęła Bosacka.

Prowadząca we wpisie zauważyła, że Ralph Kaminski jest wegetarianinem. "Skoro nie jesz mięsa, zostaje burger wege. Niestety, ma on niecałe 6 g białka w 100g, więc zanadto się nie pożywisz. Nawet jeśli w zestawie weźmiesz duże frytki (434 kcal i 21 g tłuszczu), to i tak po takim "balu" Twój żołądek raczej nie będzie zadowolony. O kubkach smakowych nie wspominając" - napisała.

Katarzyna Bosacka przytoczyła jakże skład i kaloryczność innych hitów z McDonald’s. "Ciekawe jakby czuli się Twoi goście po "Wieśmaku", który zawiera 934 kcal i do tego 65 g tłuszczu, czyli jakieś 93% naszego średniego, dziennego zapotrzebowania...? Albo po kawie latte "Chocoberry", która ma 416 kcal w porcji, w tym 62 g cukru, czyli ok. 12,5 łyżeczki?" - napisała.

Skoro jednak mnie zaprosiłeś, może uda mi się coś zdrowego przekąsić? Sałatka składająca się z marnej, ubogiej w wartości odżywcze sałaty lodowej odpada, więc chyba usiądę... przy herbatce zimowej z jabłkami. Tylko czy to będzie bal? dodała dosadnie.

Zdjęcie Ralph Kaminski to nowa twarz McDonald’s / Filip Radwański / AKPA

Katarzyna Bosacka stawia siebie za przykład. "To dopiero będzie bal"

Katarzyna Bosacka uznała, że krytyka współpracy Ralpha Kaminskiego z restauracją McDonald’s to idealna okazja, by wspomnieć o swojej nowej książce. W dalszej części wpisu przypominała obserwatorom, co zawiera jej publikacja i dlaczego warto ją kupić.

"Wpadnę jednak choćby po to, by podarować Ci moją najnowszą książkę "Obiad za mniej niż pięć złotych na osobę" (można ją zamówić na mojej stronie internetowej) - znajdziesz w niej 100 przepisów na zdrowe, tanie i niebanalne dania także wegetariańskie, a nawet wegańskie. Polecam zielone naleśniki szpinakowe, bataty zapiekane z ciecierzycą i spaghetti a la vodka. I to dopiero będzie bal!" - napisała miłośniczka zdrowej żywności.

Internauci podzieleni. "Jego wybór"

Post Katarzyny Bosackiej wywołał duże kontrowersje. Pod wpisem w zaledwie kilkanaście godzin od publikacji pojawiło się ponad 500 komentarzy. Nie wszystkim obserwatorom dziennikarki i prezenterki spodobał się sposób, w jaki postanowiła nawiązać do swoje książki. "Wszystko spoko do momentu autoreklamy. Temat Ralpha w chwilowym trendzie to aż prosi się, żeby machnąć dwa zdania o swoim produkcie, c’nie?" - zauważyła jedna z internautek. Podobnych głosów nie brakowało.

Chcąc coś komuś wytykać i kogoś pouczać dobrze by było najpierw samemu być idealnym i kryształowym.

Z cyklu: "Jak w dramatyczny sposób wypromować siebie". Słabe, Pani Kasiu...

Wybieram Maka, a nie słabą reklamę Pani książki.

Bez przesady!!! Trzeba dokuczyć, aby wcisnąć swoją książkę?

Zdjęcie Katarzyna Bosacka znana jest z tego, że stara się dokonywać przemyślanych wyborów żywieniowych / Natalia Zdziebczynska / East News

Wiele osób w komentarzach broniło piosenkarza. "Trochę jego sprawa co reklamuje. Jego wybór. Wiedza o żywieniu jest ogólnodostępna. Wpaść na Maca od czasu do czasu i nawet rąbnąć te 900 kalorii to nie problem. Za mało jest kampanii społecznych o tym, że trzeba się więcej ruszać. Zjedz sobie to 900, bo potem i tak to spalisz na treningu" - stwierdziła jedna z obserwatorek Bosackiej.

O co tyle halo? Co to za wyliczanie kalorii? Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nigdy nie zatrzymał się w maku zgodziła się inna internautka.

Oczywiście pod postem nie brakowało także komentarzy osób, które podzielają opinię Katarzyny Bosackiej. "Fajnie, że szczerze komentuje Pani nasze gwiazdy i ich zachowania związane z przemysłem spożywczym" - zauważyła jedna z obserwatorek.

Bardzo dobrze to Pani napisała, ale celebryty kasę wezmą fortunę, mieszkanko sobie kupią w Stolicy za to, wiec co ich obchodzi zdrowie innych, każdy syf wcisną za dobrą mamonę.

