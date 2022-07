Ile za 1 kg cukru? Katarzyna Bosacka porównała ceny

Cukier w ostatnich dniach stał się w Polsce głównym tematem rozmów. Jego ceny wciąż rosną, wywołując tym samym strach wśród klientów. Wczoraj Katarzyna Bosacka opublikowała na swoim profilu na Instagramie zdjęcie, które przesłała jej internautka. Ekspertka od zdrowej żywności porównała ceny 1 kg cukru w Polsce i Holandii. "Wygląda na to, że na ten moment Polak może kupić 4 razy mniej cukru, niż Holender" - zaznaczyła gorzko.

A ile kosztuje 1 kg cukru w innych krajach? Czekam na Wasze zdjęcia! zakończyła wypis prośbą skierowaną do obserwatorów jej profilu.

Katarzyna Bosacka nie musiała długo czekać na reakcje fanów. Obserwatorzy, mieszkający za granicą zasypali swoją ulubienicą zdjęciami przedstawiającymi ceny 1 kg cukru w poszczególnych państwach. Ekspertka podzieliła się z internautami wiadomościami. Ceny cukrów w poszczególnych krajach wyszczególniła w instagramowym poście:

"Jak wyglądają tam ceny za 1 kg cukru?

Niemcy - 0,79 EUR = 3,76 zł

Anglia - 0,65 GBP = 3,70 zł

Szwajcaria - 0,90 CHF = 4,40 zł

Hiszpania - 0,77 EUR = 3,66 zł

Holandia - 0,65 EUR = 3,10 zł

Irlandia - 0,95 EUR = 4,52 zł

Polska - 5-9 zł (rozpiętość cenowa jest spora)"

W dalszej części wpisu Bosacka nawiązała do wspomnianej rozpiętości cen cukru w Polsce. "Jeden z obserwatorów przesłał mi zdjęcie cukru z nadmorskiego sklepu - 8,50 zł za 1 kg..." - zaznaczyła, zwracając uwagę na wszechobecną drożyznę. "To jeszcze nic" - przyznała ekspertka z ubolewaniem. "Na wielu aukcjach internetowych można kupić 'zestaw' 10 kg cukru za 100 zł i kupujących jest co niemiara..." - wyznała.

"Bogaty ten nasz Polak". Internauci reagują na porównanie cen cukru Katarzyny Bosackiej

Pod najnowszym postem Katarzyny Bosackiej w mig pojawiły się komentarze internautów. Jak fani ekspertki zareagowali na porównanie cen 1 kg cukru w różnych krajach? "Takie rzeczy.. to tylko w Polsce" - zaznaczył w komentarzu jeden z obserwatorów. "Jedno jest pewne. Bogaty ten nasz Polak, skoro kupuje cukier w takiej cenie" - zaznaczył inny użytkownik.

Niektórzy internauci zauważyli jednak, że w Polsce w niektórych sklepach także można kupić cukier w rozsądnej cenie. "Cukier jest po 3,99 w wielu sklepach" - możemy przeczytać w jednym z komentarzy. "Wczoraj u nas było pełno cukru po 3.99 zł. Właśnie m.in. takie głupie posty nakręcają sytuację" - stwierdziła ostro jedna z niezadowolonych obserwatorek.

Zdjęcie „A ile kosztuje 1 kg cukru w innych krajach?" - zapytała Katarzyna Bosacka. Na odpowiedzi nie musiała długo czekać / Karol Porwich / East News

