Panika związana z możliwym brakiem cukru w naszym kraju sprawiła, że kolejne sieci handlowe wprowadzają jego reglamentację. Na początku na taki ruch zdecydowała się Biedronka, Netto czy Aldi, ale w piątek decyzję o wprowadzenie limitu podjął także Lidl - w tych sklepach jednorazowo można kupić tylko 10 kg cukru.

Zapytaliśmy internautów o cenę cukru. Oto co odpisali Choć przedstawiciele sklepów zapewniają, że robią wszystko, by zapewnić klientom nielimitowany dostęp do cukru, to konsumenci nie są przekonani i wciąż robią zapasy tego produktu, który błyskawicznie znika z półek. W rozmowie z portalem o2.pl menedżer ds. komunikacji korporacyjnej Biedronki, Marcin Hadaj przyznał, że "w związku z malejącą dostępnością tego produktu na polskim rynku, niektórzy klienci kupują niedetaliczne ilości cukru". A jak sytuacja wygląda za naszą zachodnią granicą?

Użytkowniczka TikToka działająca w sieci po pseudonimem jolcik_misia opublikowała nagranie z niemieckiego hipermarketu. Widać na nim palety pełne cukru, obok nich leżą także spore zapasy mąki. Internautka zwróciła również uwagę na zaskakującą cenę cukru w Niemczech - z kilogram produktu trzeba zapłacić 79 centów, czyli około 3,75 zł!

TikTok

W polskich sklepach ceny cukru wahają się od 3,22 zł za kilogram do nawet 6,99 zł, wciąż drożeje także miód. Jak wynika jednak z tego zestawienia cen, w Polsce wciąż można kupić cukier taniej niż w Niemczech, jednak tam obywatele zarabiają zdecydowanie lepiej...

Dlaczego cukier drożeje?

Wojna w Ukrainie i sankcje nałożone na Rosję i Białoruś, a co za tym idzie, rosnące ceny nawozów - to główne powody wzrostu cen żywności, w tym cukru. Do tego dochodzą też wyższe ceny paliw, które dodatkowo podnoszą wydatki rolników. Nie chodzi tylko o benzynę, ale też gaz, niezbędny do produkcji cukru z buraków.

Przez kilka ostatnich lat ceny cukru na rynkach były dosyć niskie, więc niektórzy producenci cukru zmniejszali swoje uprawy. W Europie część krajów jak np. Chorwacja, Węgry czy Rumunia zrezygnowały z własnej uprawy buraków cukrowych lub znacznie ją ograniczyły. W miejscach tych cukier jest obecnie droższy niż w naszym kraju.

