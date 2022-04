Wielkanocny mazurek kupiony w sklepie w ogniu krytyki. Katarzyna Bosacka opublikowała na swoim Facebooku i Instagramie post, w którym wymienia niemal wszystkie szkodliwe składniki zawarte akurat w gotowych mazurkach.

- "Pokusiłam się na mini mazurki gotowe. Żałuję za zakup na oko" - napisała do Bosackiej pani Justyna, która dołączyła również zdjęcie wspomnianego ciasta.

Katarzyna Bosacka wie, co je. A ty?

Katarzyna Bosacka wylicza, że w skład ciasta wchodzą:

kruche ciasto w którego skład wchodzi margaryna z częściowo utwardzonym tłuszczem palmowym - to w nim znajdują się izometry trans, które przyczyniają się m.in. do chorób serca i wielu innych problemów zdrowotnych,

sztuczne barwniki i aromaty

emulgatory,

morze cukru i syrop glukozowo-fruktozowy,

mleko w proszku,

stabilizatory.

Ponad 50 składników w mazurku. "Dłużej się czyta niż je"

Bosacka dodaje, że to nie koniec i skład jest - jak pisze - "strasznie długi". Jak wyliczyła komentująca post osoba, z jej szybkich wyliczeń wynika, że ciasto może liczyć aż... 53 składniki.

- Ludzie patrzcie co kupujecie i jecie! Przecież na mazurek miesza się ciasto z 5 składników, reszta to inwencja twórcza - przekonuje internautka.

Ktoś inny skomentował: "Dłużej czyta się [ten skład] niż je". Jeden z internautów napisał natomiast: "Jak można nie czytać etykiety zanim się coś takiego kupi?", inny ocenił: "Te składy to tablice Mendelejewa, nie można było zrobić ciasta z kilkudniową datą i zrobić to porządnie?".

Katarzyna Bosacka ostrzega przed kupowaniem ciast

Katarzyna Bosacka w swoim poście dodaje również, że produkt pochodzi z głębokiego mrożenia. To znaczny, że najpierw go upieczono, a następnie zamrożono i rozmrożono. Dlatego nie można zamrażać go ponownie.

- Chyba nie tak wyglądał skład Waszego upieczonego samodzielnie mazurka? A jak to było u Was z ciastami w święta? Z braku czasu zdarzyło Wam się kupić takiego gotowca, a potem żałowaliście czy jednak większość z Was piecze ciasta samodzielnie? - zwróciła się do swoich fanów Bosacka.

