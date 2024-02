Katarzyna Bosacka zachęca do czytania etykiet

Życie i styl Trik z bułkami i bananem w sklepach. Kasjerzy mają dość: "nie mam już siły" Katarzyna Bosacka regularnie publikuje posty na swoim instagramowym profilu. W ostatnim czasie dotyczą one głównie składów żywności. Influencerka demaskuje popularne produkty i pokazuje, z czego naprawdę zostały przygotowane.

W związku z tym dziennikarka niemal na każdym kroku podkreśla, jak ważne jest czytanie składów. Dodaje, że przednie strony opakowań niejednokrotnie wprowadzają konsumentów w błąd.

Na Instagramie właśnie pojawił się post dotyczący napoju z nasionami chia o smaku pomarańczy. Tak przynajmniej wynika z przedniej naklejki na butelce. Katarzyna Bosacka zaznaczyła jednak, że w składzie produktu znajduje się głównie sok jabłkowy z zagęszczonego soku jabłkowego. Znalazł się on na drugim miejscu zaraz po wodzie. Jego zawartość określono na 42 proc. "Soku pomarańczowego, którym producent chwali się na opakowaniu zaledwie 1,5 proc. Do tego naturalny aromat pomarańczy w zatrważającej ilości 0,1 proc. - napisała na Instagramie influencerka.

Zdjęcie Katarzyna Bosacka tym razem pod lupę wzięła popularny napój / Ola Skowron/Dzien Dobry TVN/East News / East News

Co jeszcze znalazło się w składzie napoju?

Katarzyna Bosacka wnikliwie przeanalizowała etykietę, a wnioskami od razu podzieliła się z internautami. Jak się okazuje, w napoju znalazło się 0,6 proc. nasion chia, dwa regulatory kwasowości oraz stabilizator guma gellan.

Katarzyna Bosacka zwróciła się do odbiorców, by czytali etykiety i dodała, że zamiennikiem nasion chia jest siemię lniane. Jest równie zdrowe, a jego cena znacznie niższa. "Dodanie do jakiegoś produktu takiego składnika jak chia, spirulina, chlorella podbija jego cenę no i wydaje nam się, że na pewno będzie bardzo zdrowy. Nie zawsze tak jest"- napisała na Instagramie.

