Rosja pod rządami Katarzyny Wielkiej

Katarzyna II Aleksiejewna Wielka przyszła na świat 2 maja 1729 roku w Szczecinie jako Zofia Fryderyka Augusta. Była córką księcia Christiana Augusta von Anhalt-Zerbst z dynastii askańskiej i Joanny Elżbiety z dynastii holsztyńskiej.

W 1745 roku jej mężem został książę holsztyński Piotr Ulryk, późniejszy cesarz rosyjski Piotr III. W tym czasie przeszła na prawosławie i przyjęła imię Katarzyna. Dziesięć lat później poznała przyszłego króla Polski, wówczas 23-letniego Stanisława Augusta Poniatowskiego. Zrodził się między nimi romans, którego owocem najprawdopodobniej była córka Anna Piotrowa.

Mąż Katarzyny po śmierci Elżbiety Romanowej przejął władzę w Rosji. Panował jednak zaledwie sześć miesięcy, bo żona wkrótce zorganizowała zamach stanu, który zmusił Piotra III do zrzeczenia się tronu. W związku z tym 9 lipca 1762 roku Katarzyna została Cesarzową Wszechrusi panującą w Imperium Rosyjskim, a kilka dni później Piotr III został zamordowany.

Katarzyna II chętnie kontynuowała politykę i reformy wprowadzone przez Piotra Wielkiego. Rządziła twardą ręką, dążyła do zreformowania kraju i uzyskała miano jednej z najwybitniejszych władczyń Rosji. Warto również podkreślić, że caryca osiągnęła wiele korzyści kosztem Polski i przyczyniła się do upadku Rzeczpospolitej.

Zdjęcie Koronacja Katarzyny Wielkiej w 1762 roku / Bettmann / Contributor / Getty Images

Wbrew pozorom Katarzyna Wielka na kartach historii zapisała się nie tylko przez swoje rządy. Jej życie prywatne wcale nie było tajemnicą, a o zamiłowaniu do mężczyzn wiedział niemal każdy. Podobno caryca wraz z wiekiem oglądała się za coraz młodszymi wybrankami.

Problemy zdrowotne Katarzyny Wielkiej

Katarzyna już jako dziecko miała problemy zdrowotne. W młodości zachorowała na zapalenie płuc, które w tamtych czasach często kończyło się śmiercią. Ówczesną kuracją było upuszczanie krwi, a Katarzyna została poddana jej aż 16 razy. Wbrew pozorom jej organizm zareagował dobrze i powróciła do pełni sił. Można jednak znaleźć informacje, że w późniejszych latach borykała się z cukrzycą.

Jak już wyżej wspomniano, caryca nie stroniła od podbojów seksualnych. Mówiono jednak, że nigdy nie skonsumowała małżeństwa. Podobno Katarzyna nie do końca była przekonana do swojego męża pod względem seksualnym. Chętnie więc zapraszała do swojej sypialni innych mężczyzn. Można się więc domyślić, że caryca nie uniknęła choroby wenerycznej. Pojawiły się plotki, że chorowała na kiłę, a leczenie zajęło jej długie miesiące.

Caryca kilkakrotnie zachodziła w ciąże. Dwie pierwsze straciła, ale w końcu doczekała się syna Pawła I, który stał się pośmiewiskiem ze względu na lekką deformację twarzy. Chociaż oficjalnie uznawano, że to Piotr III jest ojcem, to nie do końca jest to pewne. Wątpliwości pojawiały się także w przypadku kolejnych dzieci.

Na co zmarła Katarzyna Wielka?

W biografii Katarzyny Wielkiej w głównej mierze przewija się jej życie seksualne. Szacuje się, że miała 12 kochanków, których chętnie nagradzała wysokimi stanowiskami i kosztownościami. Wysokie libido doprowadziło do powstania plotki dotyczącej jej śmierci. Ciężko w to uwierzyć, ale mówiono, że caryca odbyła stosunek z... koniem i to miało doprowadzić do jej zgonu. Oczywiście nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością, ale opowieść krąży do dziś.

Poza tym spekulowano, że Katarzyna Wielka została zamordowana. Zamachowcy mieli zainstalować w toalecie sprężynowy bagnet, który doprowadził do tego, że się wykrwawiła.

Katarzyna Wielka zmarła 17 listopada 1796 roku w Carskim Siole w pobliżu Petersburga w wieku 67 lat. Źródła wskazują, że przyczyną jej zgonu był udar mózgu, któremu towarzyszyło pęknięcie woreczka żółciowego. Jedna z wersji zakłada, że dostała go w toalecie, a służba dotarła do niej dopiero po trzech godzinach. Leżała sina na twarzy i z trudem oddychała. Caryca miała zapaść w śpiączkę, z której się już nie wybudziła.

