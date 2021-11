Katarzynki 2021. Kiedy i jak obchodzimy zapomniane święto w Polsce?

Katarzynki w Polsce. Co to za święto, kiedy wypadają i dlaczego wciąż warto je obchodzić?

O tym, że andrzejki obchodzimy w 2021 roku ze środy na czwartek w nocy z 29 na 30 listopada, wie większość Polaków, a tradycja corocznego wróżenia lub imprezowania z tej okazji wciąż jest żywo praktykowana wśród wielu osób.

Nieco inaczej sprawy mają się jednak z katarzynkami, które w Polsce wypadają nieco wcześniej, bo w nocy z 25 na 25 listopada w wigilię świętej Katarzyny Aleksandryjskiej i najprościej mówiąc, są męskim odpowiednikiem andrzejek.

Dziś mało kto już o nich pamięta, a to wielka szkoda, bo nasi pradziadkowie, będąc jeszcze kawalerami chętnie bawili się wtedy w męskim gronie. Liczyli na to, że dzięki wróżbom niebawem uda im się poznać przyszłą małżonkę i w niektórych przypadkach ponoć rzeczywiście się to udawało.

Katarzynki nieprzypadkowo obchodziło się późną jesienią, kiedy większość prac w polu była już zakończona. Było więc więcej wolnego czasu na to, by spędzić czas z najbliższymi i w formie zabawy dowiedzieć się czegoś o swojej przyszłości przed adwentem.

Choć dziś mało kto wierzy we wróżby katarzynkowe, z pewnością warto spróbować, choćby dla dobrej zabawy. A nuż uda nam się przywołać przyszłą ukochaną?



Wróżby na katarzynki kiedyś i dziś

Katarzynki to świetna okazja do tego, aby zrobić imprezę w męskim gronie, a wróżby mogą okazać się nie lada atrakcją.

Oczywiście można spędzić czas na tradycyjnych andrzejkowych zabawach, takich jak lanie wosku czy wróżby z fusów.

Można jednak również cofnąć się w czasie i wybrać zwyczaje praktykowane przez naszych pradziadków.



Zdjęcie Sen o kurze w katarzynkową noc kiedyś miał bardzo ważne znaczenie / 123RF/PICSEL

Ptasie pióro

Zgodnie z pradawną tradycją, przed snem w wigilię św. Katarzyny panowie powinni położyć pod poduszką ptasie pióro, aby dowiedzieć się, jaką żonę szykuje dla nich los.

Biała kura oznaczać ma młodą i atrakcyjną kobietę, czarna — wdowę lub kobietę doświadczoną, a kura w towarzystwie piskląt — kobietę, która wychowuje już dzieci. Jeśli mężczyźnie w śnie ukarze się sowa, jego ukochana będzie mądrą kobietą, a gołąb to zwiastun wyjątkowo pięknej, choć niekoniecznie ponadprzeciętnie inteligentnej niewiasty. Kogut jest znakiem tego, że przez najbliższy rok los nie szykuje dla danego mężczyzny zmian w stanie cywilnym. Najgorszym omenem jest natomiast siwy koń, który ma oznaczać starokawalerstwo.

Litery alfabetu



Innym sposobem, tym razem na poznanie imienia wybranki, jest włożenie pod poduszkę karteczek ze wszystkimi literami alfabetu. Na każdej powinna być jedna, a po przebudzeniu należy wylosować cztery. Pierwsza z wylosowanych to początek imienia przyszłej wybranki. Kolejne dwie — to środkowe litery, a ostatnia ma być literą, na którą będzie kończyć się imię ukochanej.

Magiczne kubki



Wróżba, która sprawdzi się podczas zabawy w katarzynki, jest zabawa z kubkami. Powinny być one jednakowe i do każdego z nich należy włożyć inny przedmiot: monetę, obrączkę oraz odrobinę ziemi. Następnie trzeba je siedmiokrotnie wymieszać tak, aby nie było wiadomo, co w którym się znajduje. Po prośbie do patronki: "Kasiu, daj znać, co się będzie ze mną dziać", losuje się jeden z kubków. Wylosowanie monety oznaczać ma wysokie zarobki, awans lub po prostu pomyślność w kwestiach finansowych, obrączka zmianę stanu cywilnego, a ziemia — nową pracę lub natłok obowiązków. Pusty kubek to brak większych zmian w kolejnym roku.



Woda, igiełki i liście

Kolejną interesującą wróżbą, której warto spróbować w męskim gronie, jest zabawa z liśćmi, igiełkami i wodą. Potrzebne będą listki i igły drzew oraz wiadro lub miska z wodą. Im większa, tym lepiej. Liście to konkretna dziewczyna, która podoba się danemu mężczyźnie, a igiełki z drzewa są symbolem tego, komu się ona podoba. Jeśli po wrzuceniu liść i igła dopłyną do siebie, oznacza to związek tej pary.





