Kawa i sport – czy kawa z ekspresu to dobry preworkout?

Kto z nas nie poszukuje dodatkowego zastrzyku energii i sposobów na pobudzenie przed treningiem? Sięgamy po inspirujące cytaty, wizualizujemy sobie cel, do którego dążymy, wyznaczamy drobne nagrody, które czekają na nas już po wykonaniu zaplanowanych ćwiczeń. Niezależnie od wybranej metody, wypatrujemy bodźca, który sprawi, że rozpoczniemy trening. Bo później, gdy wejdziemy w odpowiedni rytm, będzie o wiele łatwiej - najtrudniej jest zacząć. A symbolem szybkiej dawki energii pozostaje kawa.

Kawa: rozwiązanie na brak energii przed treningiem

Osobom aktywnym fizycznie zależy nie tylko na wynikach, ale również na efektywnym wykorzystaniu każdej chwili - czas na zaparzenie idealnej kawy przed treningiem bywa ograniczony. Ekspresy JURA wychodzą naprzeciw tym potrzebom, umożliwiając zrobienie kawy w kilkanaście sekund, po naciśnięciu jednego przycisku.

Automatyczny proces mielenia, parzenia i serwowania napoju odbywa się błyskawicznie, co pozwala oszczędzić cenne minuty i skupić się na treningu, bez konieczności tracenia czasu na długie przygotowania. Z kolei za smak odpowiadają zaawansowane technologie, takie jak Proces Ekstrakcji Pulsacyjnej (opatentowana technologia P.E.P., która pozwala na precyzyjne wydobywanie z ziaren aromatu), Profesjonalny Młynek Aroma (dwukrotnie szybsze mielenie) czy Inteligentny System Filtrowania Wody (przypomina o konieczności wymiany filtra i chroni przed powstawaniem kamienia).

Na tle licznych dostępnych na rynku preworkoutów, kawa ponad wszystko inne wyróżnia się swoją naturalnością i prostotą. W przeciwieństwie do sztucznych suplementów, jej działanie oparte jest na kofeinie - substancji, która od dawna znana jest ze swoich pobudzających właściwości. Dodatkowym atutem kawy jest jej powszechność - można ją przygotować w dowolnym momencie, w domu, pracy czy na siłowni. Zawsze jest więc w zasięgu ręki.

Co się dzieje po wypiciu filiżanki kawy?

Organizm na zawartą w kawie kofeinę reaguje błyskawicznie - działa ona stymulująco na układ nerwowy. Po wypiciu filiżanki tego napoju kofeina wchłania się do krwi i przenika do mózgu, gdzie "blokuje" działanie adenozyny, czyli związku chemicznego odpowiedzialnego za uczucie zmęczenia[1]. W efekcie, po około 20-30 minutach, łatwiej nam się skoncentrować, odczuwamy też przypływ energii i zwiększoną gotowość do działania.

To właśnie dlatego po kawę najczęściej sięgamy z samego rana. Logiczny zatem wydaje się wniosek, iż podobny efekt zaobserwujemy przed treningiem. I rzeczywiście: po wypiciu filiżanki kawy łatwiej będzie nam zabrać się do działania i rozpocząć ćwiczenia.

Co więcej, jako że kawa pobudza mózg, przyspiesza procesy myślowe i skraca czas reakcji, świetnie sprawdzi się w przypadku ćwiczeń wymagających koordynacji ruchowej, refleksu i szybkiej reakcji na bodźce, takich jak sporty zespołowe czy sztuki walki. Dzięki wsparciu kofeiny możemy bowiem szybciej reagować na dynamicznie zmieniające się sytuacje[2]. Co jednak w przypadku, gdy uprawiamy sporty wymagające wydolności?

Kawa a sprawność fizyczna i wytrzymałość

Nie trzeba nikogo przekonywać, że bez odpowiedniego poziomu wytrzymałości nasze ciało szybciej się męczy, a efekty treningów będą wówczas mniej widoczne. Jak się jednak okazuje, zawarta w kawie kofeina pomaga także w wydłużeniu czasu trwania wysiłku fizycznego. Badania pokazują, że napój ten może poprawiać sprawność organizmu poprzez zwiększenie wytrzymałości mięśniowej i opóźnianie momentu, w którym odczuwamy zmęczenie[3].

Kofeina wpływa na układ nerwowy także w taki sposób, że zwiększa produkcję adrenaliny. Hormon ten przygotowuje organizm do wysiłku, mobilizując zasoby energetyczne, co pozwala na bardziej efektywną pracę mięśni. To szczególnie istotne podczas długotrwałych treningów, takich jak bieganie, jazda na rowerze czy różnego rodzaju formy cardio[4].

W efekcie osoby pijące kawę przed treningiem mogą wykonywać dłuższe sesje ćwiczeń bez odczuwania nagłego spadku energii. Dlaczego mogą? Ponieważ należy uczciwie zaznaczyć, iż nie każdy reaguje na kofeinę w taki sam sposób.

Kawa może ponadto odgrywać ważną rolę w procesie odchudzania. Otóż kofeina zwiększa tempo metabolizmu oraz termogenezę (proces produkcji ciepła w organizmie). Mówiąc wprost: nasze ciało spali więcej kalorii podczas wysiłku, co będzie skutecznym wsparciem dla osób, które chcą schudnąć[5].

Podsumujmy więc, co mówią badania naukowe[6]. Spożycie kofeiny przed treningiem:

podnosi koncentrację i czas reakcji

zwiększa wytrzymałość i wydolność siłową

poprawia zdolność do wykonywania intensywnych ćwiczeń o krótkim czasie trwania

przyspiesza spalanie tłuszczu

Kawa przed treningiem - o czym pamiętać?

Chociaż kawa ma wiele korzyści dla osób aktywnych fizycznie, warto pamiętać o kilku ważnych zasadach. Po pierwsze kluczowe jest odpowiednie nawodnienie organizmu. Kawa działa moczopędnie, co może prowadzić do szybszej utraty płynów. Aby uniknąć ryzyka odwodnienia, wskazane jest zatem zadbanie o dodatkową ilość wody.

Po drugie nie należy przesadzać z ilością kawy. Optymalna dawka przed treningiem to nie więcej niż dwie filiżanki. Po trzecie najlepsze efekty zaobserwujemy, jeśli kawę wypijemy na 20-30 minut przed planowanym wysiłkiem fizycznym. W przypadku dłuższych i bardziej intensywnych treningów warto poczekać nieco dłużej, aby uniknąć nagłego spadku energii.

Po czwarte ze względu na obecność kofeiny w wielu suplementach stosowanych przez sportowców, osoby aktywne fizycznie powinny być świadome jej zawartości i uważnie monitorować ilości spożywane przed treningami.

Kawa przed treningiem? Zaufajmy naszej intuicji

Na koniec porzućmy dogłębne analizy badań naukowych, potraktujmy je jedynie jako punkt wyjścia i skupmy się na naszej intuicji. Dowiedziono mianowicie, iż kawa pozytywnie wpływa na nasze samopoczucie: zwiększa poziom serotoniny, czyli poprawia nastrój i obniża uczucie stresu. Po prostu sprawia, że czujemy się szczęśliwsi.

A optymistyczne nastawienie do treningu to coś, na czym zależy nam w równie dużym stopniu. Kiedy czujemy się radośniej, jesteśmy bardziej skłonni do angażowania się w aktywności, które wcześniej wydawały nam się nieprzyjemne.

