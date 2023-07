Khloe Kardashian zachwyca na Instagramie

Życie i styl Jak mieszka Marcelina Zawadzka? Różowa lodówka, obrazki w toalecie i lustrzane przejście Khloe Kardashian dobrze wie, jak ważna jest aktywność w mediach społecznościowych, dlatego też regularnie publikuje nowe posty i dzieli się z internautami urywkami swojej codzienności. Na jej instagramowym profilu nie brakuje rodzinnych ujęć, zdjęć z wielkich wyjść i efektów sesji zdjęciowych.

Nie da się ukryć, że popularność celebrytki cały czas rośnie, a grono jej fanów stale się powiększa. Na Instagramie uzbierała już pokaźne grono fanów liczące 311 mln osób. Każdy jej post jest szeroko komentowany, ale nie zawsze w pozytywny sposób. Zdarza się, że fani zarzucają jej zbyt duży retusz publikowanych zdjęć. W większości jednak zasypują ją komplementami i nie kryją zachwytu nad jej figurą, urodą i stylizacjami, które wybiera.

Khloe Kardashian w różowym total looku

Khloe Kardashian wraz z siostrami występuje w rodzinnym reality show. Rodzina Kardashian-Jenner po raz pierwszy stanęła przed kamerą w 2007 roku i od tamtej pory dzielą się z widzami niemal z całego świata szczegółami dotyczącymi ich życia prywatnego.

Khloe Kardashian stara się dokładnie dobierać outfity, by prezentować się jak najlepiej. Tym razem postawiła na różowy total look składający się z obcisłej koszulki na ramiączkach, dokładnie przylegających do ciała spodni i wysokich kozaków.

Internauci jak zwykle nie potrafili przejść wobec tego obojętnie. Zareagowali w ekspresowym tempie i nie szczędzili porównań do Barbie. "Ale pięknie", "Naprawdę uwielbiam cię w różowym kolorze", "Piękna Barbie", "Idealna do tego, by być lalką Barbie", "Różowy to twój kolor Khloe", "Wyglądasz oszałamiająco" - czytamy na Instagramie.

