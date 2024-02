Spis treści: 01 13. emerytura: ile wyniesie "na rękę"?

02 Kiedy wypłata 13. emerytury?

03 14. emerytura: ile wyniesie, kiedy zostanie wypłacona?

Seniorzy w 2024 roku mogą liczyć na dodatkowy zastrzyk gotówki. W marcu czeka ich waloryzacja emerytur. Zgodnie z podanym przez GUS wskaźnikiem tzw. inflacji emeryckiej renty i emerytury wzrosną o 11,9 proc. Przykładowo, emerytura minimalna przed waloryzacją wynosiła 1588,44 zł, a po waloryzacji może wynieść 1777,46 zł. To wzrost o niemal 190 zł.

Waloryzacja to nie wszystko. Seniorzy podobnie jak w poprzednich latach mogą liczyć na wypłatę trzynastej emerytury.

Zobacz też: Emeryci mogą liczyć na podwyżkę dodatku. Kto skorzysta?

Reklama

13. emerytura: ile wyniesie "na rękę"?

Wysokość 13. emerytury w 2024 roku - podobnie jak w ubiegłych latach - będzie równa kwocie najniższej emerytury po waloryzacji. Jeszcze nie znamy oficjalnej kwoty, ale wysokość jest ustalana w oparciu o następujące wskaźniki: wzrost średniego wynagrodzenia i średnioroczny wskaźnik inflacji emeryckiej lub średnioroczny wskaźnik inflacji towarów i usług za poprzedni rok.

Informacja o średnim wynagrodzeniu zostanie podana przez Główny Urząd Statystyczny w lutym. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę wyłącznie średnioroczny wskaźnik inflacji, waloryzacja powinna wynieść 11,4 proc. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk wskazała, że "prognozuje się, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2024 roku wyniesie nie mniej niż 12,3 proc.".

Dlatego też prognozy wskazują, że trzynasta emerytura w 2024 roku może wynieść ok. 1769 zł - 1783 zł brutto. Od podanej kwoty trzeba odliczyć 12 proc. podatku dochodowego i 9 proc. składki na ubezpieczenie zdrowotne. Emeryci "na rękę" otrzymają od 1397 do 1408,57 zł netto. Osoby uprawnione do otrzymywania świadczenia, nie muszą składać dodatkowych wniosków, ponieważ jest ono wypłacane z urzędu.

Zobacz też: Nawet 3,5 tys. zł miesięcznie. Kto może skorzystać ze świadczenia wspierającego?

Kiedy wypłata 13. emerytury?

13. emerytura w 2024 roku trafi do kieszeni seniorów po Wielkanocy. Pierwsze świadczenia zostaną wypłacone w kwietniu 2024 roku wraz z emeryturą. Osoby, które pobierają świadczenia przedemerytalne, dodatkowe pieniądze otrzymają dopiero w maju.

14. emerytura: ile wyniesie, kiedy zostanie wypłacona?

Kolejnym świadczeniem, które otrzymają seniorzy, będzie 14. emerytura. Jej wysokość wynosi tyle, ile najniższa emerytura obowiązująca od 1 marca danego roku. "Czternastkę" w pełnej wysokości otrzymują jedynie osoby, których wysokość comiesięcznych świadczeń nie wynosi więcej niż 2900 zł brutto.

Zdjęcie W 2024 roku zostanie wypłacona trzynasta emerytura / Marek Bazak / East News

Osoby, którym przyznano wyższe emerytury, również będą mogły liczyć na dodatkowe świadczenie. Zostanie ono jednak pomniejszone w myśl zasady "złotówka za złotówkę". Oznacza to, że kwota zostanie pomniejszona o kwotę, która przekracza 2900 zł brutto. Minimalna wysokość "czternastki", która może zostać wypłacona, to 50 zł. Według prognoz, w 2024 roku 14. emerytura wyniesie ok. 2650 zł brutto. "Na rękę" będzie to ok. 2200 zł. Wypłata świadczenie jest planowana w drugiej połowie 2024 roku.