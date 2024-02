Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotował dla grupy emerytów całą listę specjalnych dodatków do świadczenia. Obok 13. i 14. emerytury, ZUS oferuje również np. emeryturę honorową, 500 plus dla seniora, który jest niezdolny do samodzielnej egzystencji, "sołtysowe" czy dodatek dla strażaków i ratowników górskich. Na pomoc mogą także liczyć seniorzy powyżej 75. roku życia oraz ci, którzy są niezdolni do pracy i samodzielnej egzystencji. Z myślą o nich powstał dodatek pielęgnacyjny, który od 1 marca 2024 roku pójdzie znacznie w górę!

Dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest:

z urzędu wszystkim emerytom i rencistom, którzy skończyli 75 lat (nie muszą oni składać żadnego wniosku, aby otrzymać to świadczenie),

osobom, które są całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji (muszą mieć orzeczenie w tej sprawie lekarza orzecznika ZUS lub komisji lekarskiej ZUS).

Aby otrzymać dodatek pielęgnacyjny (w przypadku osób niezdolnych do pracy), należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z zaświadczeniem o stanie zdrowia, wypełnionym przez lekarza prowadzącego nie później niż na miesiąc przed dniem, w którym wniosek zostaje złożony.

Osoby, które ukończyły 75 lat, nie muszą składać takiego zaświadczenia - ZUS z urzędu przyzna im prawo do dodatku, który wypłacany będzie wraz z emeryturą.

Obecnie dodatek pielęgnacyjny wypłacany jest w kwocie 294,39 zł, ale od 1 marca 2024 roku świadczenie to wzrośnie do 324,39 złotych!

