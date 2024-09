Budynek znajdujący się na terenach zalewowych powinno zabezpieczyć się jeszcze przed wystąpieniem powodzi . Przy szacowanej głębokości wody do 1 m mury budynku mogą być pokryte nieprzepuszczalną warstwą np. ceramiką, a progi drzwi wejściowych powinny być podwyższone. Na czas powodzi warto osłonić zarówno je, jak i okna do piwnic .

Przed kupnem i przystąpieniem do budowy warto sprawdzić, czy wybrana działka nie znajduje się na terenach zalewowych. Można to sprawdzić w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Z dokumentu powinno wynikać, na jakim obszarze znajdują się lub będą znajdować tereny zagrożone podtopieniem. Wniosek o wgląd do planów można złożyć do właściwego miejscem urzędu miasta lub gminy.