Spis treści: 01 Świadczenie wspierające 2024. Kto może z niego skorzystać?

02 Jak wygląda procedura uzyskania świadczenia wspierającego?

03 Wysokość świadczenia wspierającego. Nawet 3,5 tys. złotych miesięcznie

04 Okres przyznania świadczenia

Świadczenie wspierające 2024. Kto może z niego skorzystać?

Świadczenie wspierające przysługuje osobom z niepełnosprawnością w wieku od ukończenia 18 roku życia, posiadającym decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia. Taka decyzja wydawana jest w ramach zmodyfikowanego systemu orzecznictwa o niepełnosprawności. W decyzji tej potrzebę wsparcia określa się na poziomie od 70 do 100 punktów.

Co istotne, świadczenie przysługuje bez względu na dochody osiągane przez osobę z niepełnosprawnością lub jej rodzinę. Nie ma też ograniczeń dotyczących aktywności zawodowej bądź pobierania innych świadczeń emerytalno-rentowych.

Jak wygląda procedura uzyskania świadczenia wspierającego?

Aby otrzymać świadczenie wspierające, osoba z niepełnosprawnością musi najpierw uzyskać decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia. Jest to kluczowy dokument, który wydaje wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności na wniosek osoby niepełnosprawnej, jej przedstawiciela ustawowego lub, za ich zgodą, ośrodka pomocy społecznej lub centrum usług społecznych.

Wnioski o wydanie tej decyzji można składać od 1 stycznia 2024 r. bezpośrednio w wojewódzkim zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności lub za pośrednictwem powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Przy ocenie poziomu potrzeby wsparcia brana jest pod uwagę zdolność osoby z niepełnosprawnościami do samodzielnego wykonywania codziennych czynności.

Należy zauważyć, że procedura uzyskania oceny poziomu potrzeby wsparcia nie wpływa na konieczność uzyskania nowego orzeczenia o niepełnosprawności, a wszystkie uprawnienia wynikające z dotychczasowych orzeczeń pozostają bez zmian.

Wysokość świadczenia wspierającego. Nawet 3,5 tys. złotych miesięcznie

Wysokość świadczenia wspierającego wynosi od 40% do 220% wysokości renty socjalnej. W chwili obecnej renta socjalna wynosi 1588,44 zł, co oznacza, że wysokość świadczenia wspierającego może wynieść od ok. 635 zł do blisko 3495 zł, w zależności od poziomu potrzeby wsparcia.

Osoby z niepełnosprawnością dostaną:

220% renty socjalnej - w przypadku określenia potrzeby wsparcia na poziomie od 95 do 100 punktów,

180% renty socjalnej - w przypadku określenia potrzeby wsparcia na poziomie od 90 do 94 punktów,

120% renty socjalnej - w przypadku określenia potrzeby wsparcia na poziomie od 85 do 89 punktów,

80% renty socjalnej - w przypadku określenia potrzeby wsparcia na poziomie od 80 do 84 punktów,

60% renty socjalnej - w przypadku określenia potrzeby wsparcia na poziomie od 75 do 79 punktów,

40% renty socjalnej - w przypadku określenia potrzeby wsparcia na poziomie od 70 do 74 punktów.

Wraz z coroczną waloryzacją renty socjalnej, świadczenie wspierające również będzie podlegać waloryzacji, co wpłynie na wzrost jego wysokości. Pieniądze przyznane w ramach świadczenia wspierającego będą wypłacane wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane we wniosku konto bankowe.

Zdjęcie Świadczenie wspierające również podlega waloryzacji / Marek Bazak / East News

Okres przyznania świadczenia

Świadczenie wspierające przysługuje co do zasady od miesiąca złożenia wniosku o jego przyznanie, aż do końca ważności decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. W przypadku złożenia wniosku w okresie trzech miesięcy od dnia wydania decyzji ustalającej, prawo do świadczenia ustala się od miesiąca złożenia wniosku.

To również dotyczy osób, które skończyły 18 lat, jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie trzech miesięcy od ukończenia tego wieku.