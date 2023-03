Spis treści: 01 Dzień Mężczyzny 2023: Kiedy obchodzimy?

02 Czym różni się Dzień Mężczyzny od Dnia Chłopaka?

03 Prezenty na Dzień Mężczyzny 2023. Najlepsze propozycje

Dzień Mężczyzny 2023: Kiedy obchodzimy?

True Crime Make up - brak szacunku czy misja społeczna? Dzień Mężczyzny nie cieszy się oczywiście tak dużą popularnością jak Dzień Kobiet, ale z roku na rok świętuje go coraz więcej osób. Dzień Mężczyzny obchodzimy w Polsce zawsze dwa dni po Dniu Kobiet, czyli 10 marca. Co ciekawe, Światowy Dzień Mężczyzn przypada na 19 listopada i zapoczątkowany został w Trynidadzie i Tobago z udziałem Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ustanowienie 19 listopada Dniem Mężczyzny miało za zadanie promowanie równości płci.

Dlaczego w Polsce świętujemy Dzień Mężczyzny w innym terminie? Polski Dzień Mężczyzny ściśle wiąże się z obchodzonym w kościele katolickim wspomnieniem Czterdziestu Męczenników z Sabasty, które przypada na 9 lub 10 marca.

Czym różni się Dzień Mężczyzny od Dnia Chłopaka?

Dzień Chłopaka to inne święto, obchodzone w Polsce 30 września. Przyjęło się sądzić, że tego dnia świętują młodsi panowie - mali chłopcy, synowie i nastolatki. Dzień Mężczyzn to natomiast święto panów dojrzałych.

Oczywiście, nic nie stoi na przeszkodzie, aby wszyscy panowie świętowali dwa dni w roku!

Prezenty na Dzień Mężczyzny 2023. Najlepsze propozycje

Dzień Mężczyzny 2023 to dobra okazja, by docenić najważniejszych mężczyzn w naszym życiu, podziękować im za wsparcie i obecność. Do życzeń warto dołączyć drobiazg, który wywoła uśmiech na twarzy i będzie dowodem naszej pamięci. Prezenty, które zawsze się sprawdzają to np.:

ulubione słodycze

zaproszenie na kolację

książka

praktyczny gadżet

gadżet związany z hobby mężczyzny

Na koniec warto przypomnieć, że również kobiety obchodzą swoje święto dwa razy w roku: Dzień Kobiet wypada zawsze 8 marca, a Dzień Dziewczynek 11 października.

