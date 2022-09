Ponad 6 mln Polaków pobiera emeryturę. Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych opublikowanych w maju 2022 r. wynika, że od kwietnia liczba osób, którym ZUS wypłaca świadczenia z miesiąca na miesiąc wzrasta

Prawo do nowej emerytury zależy od ukończenia powszechnego wieku emerytalnego - dla kobiet to 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat - oraz udowodnienia jakiegokolwiek okresu ubezpieczenia

Moment przejścia na emeryturę wpływa na wysokość świadczenia. Kiedy więc najkorzystniej złożyć wniosek o emeryturę? Kluczowe mogą okazać się pierwsze miesiące nowego roku

Od kiedy można przejść na emeryturę?

Od 1 października 2017 r. wiek emerytalny w Polsce wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Jak czytamy na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. prawo do emerytury uzależnione jest od dwóch czynników, a mianowicie:

ukończenia powszechnego wieku emerytalnego, który wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn,

udowodnienia jakiegokolwiek okresu podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniu emerytalnemu, a dla osoby opłacającej składki na własne ubezpieczenie opłacenie co najmniej jednej składki.

Prawo do emerytury uzyskasz od dnia, w którym osiągniesz powszechny wiek emerytalny, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłosisz w tej sprawie wniosek ZUS

Kiedy złożyć wypowiedzenie z pracy w związku z przejściem na emeryturę?

Od września 2022 będą obowiązywały niższe limity dorabiania do emerytury i renty

Jeśli rozważasz przejść na emeryturę, pamiętaj, aby w odpowiednim momencie złożyć wypowiedzenie z pracy. Umowę warto rozwiązać jeden lub dwa dni przed końcem miesiąca i do końca miesiąca złożyć wniosek o emeryturę wraz ze świadectwem pracy. Z czym to się wiąże? Jak czytamy w komunikacie ZUS, wówczas otrzymamy za ten miesiąc pensję i całą emeryturę. Jeśli zdecydujemy się rozwiązać umowę ostatniego dnia miesiąca i złożymy wniosek o emeryturę wraz ze świadectwem pracy nawet tego samego dnia, to emerytura będzie przyznana dopiero od następnego dnia po rozwiązaniu umowy o pracę.

Kiedy należy złożyć wniosek o emeryturę do ZUS?

ZUS przyjmuje wniosek o emeryturę na 30 dni przed osiągnięciem wieku emerytalnego

Wniosek o emeryturę do ZUS można złożyć nie wcześniej niż na miesiąc przed osiągnięciem wieku emerytalnego. ZUS obliczy wysokość świadczenia i przyzna emeryturę, ale żeby została wypłacona, musi otrzymać przez klienta świadectwo pracy "potwierdzające rozwiązanie stosunku pracy, w którym pozostawał bezpośrednio przed nabyciem prawa do emerytury".

Wniosek o emeryturę można złożyć osobiście lub internetowo (wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS). Moment przejścia na emeryturę wpływa na wysokość świadczenia. - Pracując dłużej, możemy liczyć na wyższe świadczenie. Wynika to z opłacenia dodatkowych składek, ich waloryzacji oraz mniejszej liczby miesięcy życia na emeryturze przyjętej do obliczeń. Przekonała się o tym emerytka z naszego województwa, która na emeryturę przeszła w wieku 81 lat i 6 miesięcy, mając ponad 61 lat stażu pracy. Dziś otrzymuje najwyższą kobiecą emeryturę w Polsce, która wynosi 26,8 tys. zł - poinformowała w maju br. Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

W którym miesiącu najlepiej złożyć wniosek o emeryturę?

Na wysokość naszej emerytury wpływ może mieć miesiąc, w którym składamy wniosek. Jeśli chcemy poznać wysokość świadczenia, które będzie nam przysługiwać, możemy skorzystać z porady doradcy emerytalnego, który pracuje w każdej placówce ZUS. Osoba ta wykorzystując kalkulator emerytalny, przedstawi nam symulację wysokości emerytury. Dowiemy się także m.in. o ile będzie ona wyższa, jeśli zdecydujemy się na dalszą pracę. Poznamy też najkorzystniejszy moment, w którym warto przejść na emeryturę.

Ostatnio Dr Antoni Kolek z Instytutu Emerytalnego przygotował dla serwisu Fakt symulację. Wskazał najlepsze okresy do przejścia na emeryturę w 2023 roku. Okazuje się, że najkorzystniejszym okresem są pierwsze trzy miesiące nowego roku. Dlaczego akurat wskazał początek roku? Waloryzację przeprowadza w czerwcu ma wynieść ok. 8 procent. Natomiast z prognoz rządu wynika, że marcowa waloryzacja świadczeń, może wynosić nawet 13 proc. - Lepszym rozwiązaniem może być przejście na emeryturę przed 1 marca 2023 r. Jeśli osoba w wieku emerytalnym nie przejdzie na świadczenie, nie otrzyma 13,8 proc. waloryzacji świadczenia, nie otrzyma także trzynastki - podkreślił w rozmowie z serwisem ekspert.

Pod uwagę należy też wziąć tablice średniego dalszego trwania życia. One również mają wpływ na wysokość emerytury. Te aktualne obowiązują do końca marca 2023 roku.

Mówi się o tym, że waloryzacja emerytury w 2023 roku może być rekordowo wysoka

Regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego w jednym z komunikatów opublikowanych na stronie gov.pl poinformowała o tym, jak można poznać wysokość emerytury, którą będziemy otrzymywać. "Przy wyliczaniu świadczenia w liczniku wstawiamy sumę zwaloryzowanych składek emerytalnych zgromadzonych na koncie w ZUS (od stycznia 1999 r.) i zwaloryzowanego kapitału początkowego (za okres do 31 grudnia 1998 r.), a w mianowniku wynikające z danych GUS tzw. średnie dalsze trwania życia, czyli dalszą przeciętną długość życia na emeryturze. Im większy licznik oraz mniejszy mianownik tym wysokość emerytury, będzie wyższa. Każdy sam musi rozważyć, co bardziej mu się opłaca" - czytamy w komunikacie.

