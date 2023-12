Spis treści: 01 Kiedy rusza kolęda?

02 Kiedy ksiądz chodzi po kolędzie 2023?

03 Ja wygląda kolęda?

Kiedy rusza kolęda?

Prawo kanoniczne nie ustala, kiedy rozpoczynają się wizyty księży w domach wiernych. Jednakże według tradycji Kościoła katolickiego w Polsce kolęda zawsze rusza zaraz po zakończeniu świąt Bożego Narodzenia. Mogą się więc one zaczynać najwcześniej 27 grudnia. Wizyty duszpasterskie mogą trwać nawet do 2 lutego, czyli święta Ofiarowania Pańskiego.

Kiedy ksiądz chodzi po kolędzie 2023?

Ksiądz będzie chodzić po kolędzie w 2023 roku od środy 27 grudnia. To pierwszy dzień po zakończeniu obchodów świąt Bożego Narodzenia, więc wizyty rozpoczną się zgodnie z coroczną tradycją.

Reklama

Ksiądz po kolędzie będzie chodzić aż do 2 lutego 2024 roku, czyli święta Ofiarowania Pańskiego. Dzień ten nazywany jest także świętami Matki Bożej Gromnicznej.

Ja wygląda kolęda?

Po kolędzie do domów parafian powinien przychodzić proboszcz. Jeśli jest to jednak niemożliwe, na wizycie pojawia się wikariusz parafialny lub diakon. Może się on pojawić w asyście ministrantów, zakrystian lub organisty.

Zdjęcie Tradycja z księdzem chodzącym po kolędzie sięga średniowiecza / Karol Porwich / East News

Na początku kolędy odwiedzeni domownicy wraz z duchownym modlą się. Odbywa się także święcenie i błogosławienie domu na nadchodzący rok.

Następnie zebrani przechodzą do rozmowy, która dotyczy wspólnoty i Kościoła. Poruszane są także tematy takie jak życie odwiedzanej rodziny i ich codzienne troski. Rozmowa może również dotyczyć programu duszpasterskiego na nadchodzący rok.

Na koniec kolędy zazwyczaj daje się duchownemu ofiarę w kopercie, jednak nie jest to obowiązkowe. Pieniądze powinny zostać przeznaczane na rzecz wspólnoty i rozwój parafii.

Sprawdź także: W styczniu masowe kontrole w domach Polaków