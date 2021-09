Kiedy zamkną szkoły? Przemysław Czarnek ocenia sytuację bardzo dobrze

Od początku roku szkolnego minęło zaledwie kilkanaście dni. Wszystko rozpoczęło się zgodnie z planem, jednak uczniowie i ich rodzice nie kryją, że już zastanawiają się, czy będzie powrót do lekcji zdalnych.



Mimo wszelkich wątpliwości rok szkolny 2021/2022 rozpoczął się tak, jak zapowiadało Ministerstwo Edukacji i Nauki. Uczniowie powrócili do szkolnych ławek, jednak obowiązują ich pewne wytyczne przygotowane w celu zwiększenia ich bezpieczeństwa, które dotyczą m.in. dezynfekcji, higieny, wietrzenia, stosowania maseczek ochronnych oraz zachowywania dystansu społecznego.



Obawy nie są bezpodstawne. Rok temu już po kilku tygodniach nauki stacjonarnej zdecydowano zamknąć szkoły aż do maja i powrócić do placówek miesiąc przed wakacjami. Obecnie siedem szkół w Polsce z powodu zakażeń koronawirusem funkcjonuje w trybie zdalnym, a w kilkudziesięciu wprowadzono nauczenie hybrydowe.

Mimo że minister edukacji i nauki na całą sytuację patrzy optymistycznie, to nie każdy z rodziców ma podobne zdanie w tej kwestii. Przemysław Czarnek w rozmowie z SuperExpressem stwierdził, że to wydolność służby zdrowia zdecydowała o zamknięciu szkół, a nie liczba zakażeń. Przy okazji jednak powiedział, że resort nie jest w stanie przewidzieć, jak będzie wyglądała sytuacja za kilka miesięcy.



Zwróćmy jednak uwagę, że liczba hospitalizacji w tym samym czasie jest radykalnie niższa niż przy drugiej i trzeciej fali. I to nas napawa optymizmem. To nie liczba zakażeń sprawiała, że przechodziliśmy na naukę zdalną, ale wydolność służby zdrowia, która w pewnym momencie była na wyczerpaniu. [...] W sytuacji, kiedy będą wolne łóżka w szpitalu i służba zdrowia będzie wydolna, w szkołach nie będzie nauki zdalnej.

Ponadto Minister edukacji i nauki na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia uznał, że do szkół czwarta fala pandemii jeszcze nie trafiła, a 99,9 procent uczniów uczy się w trybie stacjonarnym. Przemysław Czarnek wyznał, że sytuacja wygląda bardzo dobrze.



