Kiedy zdalne nauczanie?

Mimo zapewnień, że rok szkolny przebiegnie w trybie stacjonarnym, coraz więcej uczniów przewiduje, że tryb zdalny zostanie wprowadzony już w październiku.

Przez to, że sytuacja epidemiczna jest podobna do tej z zeszłego roku, w sieci pojawiają się pogłoski, że jeszcze w tym miesiącu zostanie podjęta decyzja o nauczaniu zdalnym.



Wielu uczniów z radością przyjęło informację o powrocie do szkoły. Chociaż zaledwie miesiąc temu wrócili do szkolnych ławek, to już zastanawiają się, czy powrót do zdalnego nauczania jest możliwy.

Zdjęcie Tomasz Rzymkowski w rozmowie z Radiem Zet wypowiedział się na temat nauczania zdalnego / Pawel Wodzynski/East News / East News

Nauczanie zdalne w październiku? Co na to Ministerstwo Edukacji i Nauki?

Mimo zapewnień Ministerstwa Edukacji i Nauki, że rok szkolny zostanie przeprowadzony w trybie stacjonarnym, to pogłoski o nauczaniu zdalnym nie cichną. Odniósł się do nich wiceminister edukacji Tomasz Rzymkowski. W rozmowie z Radiem Zet wypowiedział się na temat nauczania zdalnego.



Wszystko zależy od sytuacji w danej szkole. Gdyby było duże ognisko w danej placówce to wprowadzona będzie nauka zdalna, jeśli małe ognisko - hybryda. Muszę pochwalić dyrektorów i organy prowadzące za dobre zarządzanie szkołą w pandemii, rozsądnie podejmują decyzje o zmianie trybu nauki. Nawet tam, gdzie pojawiają się osoby zainfekowane Covidem, to w zdecydowanej większości przypadków wprowadzana jest hybryda, czyli klasa, która miała kontakt z zakażonym, uczy się zdalnie, a reszta szkoły funkcjonuje stacjonarnie. Widać to też w statystykach. Dotychczas nie mieliśmy jeszcze dnia, żeby powyżej 10 szkół w Polsce było w trybie zdalny.

Oprócz tego Tomasz Rzymkowski stwierdził, że nauczanie zdalne nie jest przewidywane. Czy zatem wszelkie wątpliwości dotyczące zamknięcia szkół zostały rozwiane?



Oczywiście w każdej placówce może pojawić się ognisko wirusa i praca zdalna, ale nie ma co popadać w nadmierny stres, szkoły są naprawdę dobrze przygotowane i całkowitego przejścia w tryb zdalny i hybrydowy nie przewidujemy.

