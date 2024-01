Spis treści: 01 Na jaki zwrot podatku możemy liczyć w tym roku?

Na jaki zwrot podatku możemy liczyć w tym roku?

W zeszłym roku Polacy otrzymali aż 27 mld złotych z tytułu zwrotu nadpłaty podatku dochodowego. Rok wcześniej, w 2022 roku, było to 10,5 mld zł. Skąd się wzięła tak ogromna kwota? Wszystko za sprawą korekt reform podatkowych zwanych "Polskim Ładem". Za sprawą zmian wdrażanych na początku 2022 roku, podatnicy płacili bardzo wysokie zaliczki na podatek. Wskutek korekt stawka podatkowa zmieniła się z 17 proc. do 12 proc., a dodatkowo podwyższono kwotę wolną od podatku do 30 tys. zł. Dlatego właśnie zeszłoroczne zwroty nadpłat były tak wysokie.

Zdjęcie Najszybciej zwrot otrzymają osoby, które zdecydują się rozliczyć za pomocą usługi Twój e-PIT / 123RF/PICSEL

A na jaki zwrot podatku możemy liczyć w tym roku? Okazuje się, że ubiegłoroczne rekordy najpewniej się nie powtórzą. Kwoty przelewów zwrotów, które trafią na konta Polaków w 2024 roku, będą zdecydowanie niższe.

Kiedy zwrot podatku?

Wzrost kwoty wolnej będzie jeszcze droższy niż szacowano. Są oficjalne wyliczenia Wiele osób zastanawia się, kiedy konkretnie można spodziewać się zwrotu nadpłaty podatku dochodowego. Okazuje się, że wszystko zależy od momentu, w którym złożyło się deklarację roczną PIT. Do rozliczenia zobowiązane są wszystkie osoby, które w 2023 roku osiągnęły dochód podlegający opodatkowaniu.

Najszybciej zwrot otrzymają osoby, które zdecydują się rozliczyć za pomocą usługi Twój e-PIT. Można z niej skorzystać w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia. Wówczas na zwrot nadpłaty czeka się maksymalnie 45 dni. Co istotne, zwroty do 5000 zł są realizowane za pomocą tzw. systemu AUTO ZWROT. Dzięki temu mogą trafić na konto podatnika w ciągu kilku dni. Od 1 stycznia do 30 kwietnia deklarację można złożyć, pomijając rzeczoną usługę. Jednak wówczas na zwrot podatku trzeba poczekać 3 miesiące.

Co można odliczyć od podatku?

Wiele podatników korzysta z możliwości odliczeń, dzięki którym można obniżyć podatek. Mowa tu między innymi o darowiznach na organizacje dobroczynne lub kościół. Co ciekawe, na specjalną ulgę mogą liczyć honorowi dawcy krwi. Za każdy litr krwi jest to możliwość odliczenia 130 zł od dochodu.

Inne popularne ulgi podatkowe to ulga prorodzinna, ulga rehabilitacyjna czy ulga z tytułu wpłat na IKZE. W zmniejszeniu podatku może także pomóc ulga na internet, a także ulga termomodernizacyjna.