Trwała ondulacja tryumfy święciła w latach 70. i 80. Stanowiła doskonałe uzupełnienie stylizacji złożonych, odpowiednio, ze spodni dzwonów i koszul z szerokimi, wykładanymi kołnierzykami albo spódnic mini i żakietów o watowanych ramionach. W swej rozpisanej na dwie dekady karierze, wielokrotnie zmieniała kształt i objętość. Było formowane w kulę afro, były drobne loczki typu baranek, była fryzura "krótko z przodu, długo z tyłu", była trwała z grzywką i bez. Zawsze jednak bazę fryzury stanowiły, drobne, precyzyjnie skręcone loki.

Na czym polega zabieg trwałej ondulacji?

Żeby je uzyskać, należało zarezerwować kilkugodzinną wizytę w salonie fryzjerskim (istniała możliwość wykonania tego zabiegu w domowym zaciszu, jednak operacja ta mogła skutkować nieodwracalnymi szkodami estetycznymi). Zabieg składał się z dwóch etapów - w pierwszym fryzjer nakładał płyn do trwałej ondulacji i nawijał włosy na wałki. Mikstura pozostawała na włosach przez 20-30 minut, a w tym czasie dochodziło do przerwania tzw. mostków dwusiarczkowych - wiązań chemicznych, które są odpowiedzialne za strukturę włosa. W drugim etapie zaś, po wypłukaniu i osuszeniu włosów fryzjer nakładał utrwalacz. Efekty utrzymywały się przez około dwa miesiące.

Dzisiejsza trwała ondulacja w zarysie przebiega podobnie, inne są jednak środki, używane do jej wykonania. Nowoczesne preparaty są łagodniejsze, a co za tym idzie, mniej szkodliwe dla włosów niż te, używane przez nasze matki i babcie. Udając się do salonu możemy również wybierać spośród kilku typów trwałej ondulacji: od ziołowej (najmniej inwazyjnej, ale również zapewniającej najmniej trwały skręt), przez zasadową po kwaśną.

Trwała ondulacja - trzy nowoczesne sposoby na loki

Zdjęcie Trwała ondulacja jest inwazyjnym zabiegiem / Edward Falkowski / Agencja FORUM

Inne niż przed kilkoma dekadami są też efekty, jakie chcemy uzyskać dzięki zabiegowi. Mocno skręcony baranek, który zawojował salony w latach 80. dziś wciąż będzie trącił myszką. Modne są za to grube, szeroki skręty, przypominające raczej fale niż spiralki. Zwykle robi się je na krótszych włosach, sięgających ramion i łączy z nieregularną, roztrzepaną grzywką. Modnie wyglądają również dłuższe włosy o swobodnych skrętach w stylu nazywanym kiedyś "mokrą włoszką". Śmielsze kobiety, lubiące eksperymentować z wyglądem, mogą zaś pokusić się o wykonanie loków na krótkich włosach, co da zadziorny, nieco punkowy efekt.

Niezależnie od preferencji estetycznych, warto jednak pamiętać o jednym - ładne włosy to przede wszystkim włosy zdrowe. Przed wykonaniem zabiegu warto więc skonsultować się z zaufanym fryzjerem. On korzystając ze swej wiedzy i doświadczenia powinien doradzić fryzurę idealną dla nas.