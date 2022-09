Kiedyś to był prawdziwy lans. Samochodowe gadżety z lat 90.

Spis treści: 01 Koraliki na siedzenia

02 Piesek z kiwającą się główką

03 Wiatraczek z przyssawką

04 Nakładki, okładki

05 Wisiorki na lusterko wsteczne

06 Antyradar

Współcześnie nasze auta uzbrojone są w systemy nawigacji, świetne nagłośnienie, a nawet ekrany telewizyjne. W latach 90. XX wieku w samochodach królowały modne gadżety. Dziś stały się dla niektórych kultowe. Wspomnijmy niektóre z nich.



Koraliki na siedzenia

Wedle sprzedawców tych interesujących, drewnianych mat na fotele miały one masować plecy kierowcy i zapewniać przepływ powietrza pomiędzy siedzeniem a plecami. Miało to poprawiać samopoczucie w długiej trasie. Być może właśnie dlatego te kultowe maty najbardziej ukochali sobie taksówkarze i kierowcy ciężarówek.

Piesek z kiwającą się główką

Zdjęcie Piesek z kiwającą się główką do dziś pozostaje jednym z symboli PRL-u

Do dziś pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli PRL-u i wczesnych lat po transformacji ustrojowej. Spotykamy je dziś dużo rzadziej, niemniej nie jest to niemożliwe. Czasem kupowane są jako zabawny prezent z okazji zdania egzaminu na prawo jazdy, niektórzy trzymają je wciąż z sentymentu.

Wiatraczek z przyssawką

Dziś klimatyzacja w samochodzie nie jest już luksusem. Kiedyś oczywiście było inaczej. By przetrwać gorące dni w nagrzanym aucie, wielu kierowców przyczepiało te mini-wiatraczki do swojej przedniej szyby.

Nakładki, okładki

Każdy, kto chciał nadać swojemu pojazdowi sportowy sznyt, mógł zaopatrzyć się w różnego typu nakładki na wszelakie elementy wyposażenia. Aluminiowe nakładki na pedały niosły ze sobą atmosferę wyścigów, a przy okazji zapobiegały ślizganiu się stopy. Na pasach można było umieścić specjalną okładkę na rzep, na przykład z krzykliwym logotypem. Na kierownicy zaś mogliśmy umieścić interesujący pokrowiec - skórzany dla fanów szybkiej jazdy, bądź bardziej delikatny i kobiecy - np. z syntetycznym futerkiem.

Wisiorki na lusterko wsteczne

Płyty CD zawieszone na sznurku pod lusterkiem wstecznym były kiedyś wielkim hitem wśród entuzjastów ozdabiania samochodów małym kosztem. Legenda miejska głosi, że potrafiły również odbijać wiązkę policyjnego fotoradaru. Inny kierowcy decydowali się na pluszowe kostki do gry, znane jako fuzzy dice. Ten gadżet ma długą historię, gdyż został wymyślony w USA w latach 50. XX wieku. Pod lusterkami dyndały też często "pachnące choinki".

Antyradar

W czasach, gdy mało kto z kierowców posiadał CB-radio, a tym bardziej odpowiednią aplikację na telefonie, która ostrzegałaby go przed policyjną kontrolą lub fotoradarem, wielu decydowało się na zakup antyradaru. To zmyślne urządzenie wykrywa fale radiowe emitowane przez urządzenia policyjne. Co ciekawe, w polskim prawie zabronione jest korzystanie z antyradaru, ale posiadanie go w samochodzie jest już całkowicie legalne.

Czy pamiętacie jeszcze te samochodowe gadżety? Które z nich zdobiły wasze auta?

