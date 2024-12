Kiełki brokułu , które bez problemu możemy kupić w większości marketów, to świetne źródło wielu witamin - A, B1, B2, B3, B5, B6, B9, C, E i K . Spożywając kiełki, dostarczamy również organizmowi niezbędnych minerałów w postaci wapnia, żelaza, fosforu, magnezu, selenu, manganu, cynku i potasu .

Ponadto kiełki brokułu to także bardzo zdrowe kwasy tłuszczowe omega-3 , koenzym Q10, karoten, luteina i białko. Kiełki powinniśmy dołączyć do naszej diety m.in. z uwagi na zawarty w nich sulforafan , czyli siarkoorganiczny związek chemiczny z grupy izotiocyjanianów, który charakteryzuje się właściwościami przeciwnowotworowymi .

Spożywanie kiełków brokułu może sprzyjać w walce z infekcją wirusową . Badania przeprowadzone na zwierzętach wykazały, że sulforafan hamuje rozwój wirusa grypy , wirusa Epsteina Barra, wirusa zapalenia wątroby typu C i wirusa HIV.

Sulforafan z kiełków brokułu może również przyczyniać się do wyrównania odpowiedniego poziomu cukru we krwi, co może sugerować, że spożywanie kiełków zalecane jest osobom zmagającym się z cukrzycą. Należy jednak zaznaczyć, że naukowcy nadal prowadzą badania w tej materii.