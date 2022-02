Niedawno informowaliśmy o koszmarze, jaki przeżyła Noemi Sopolińska, 7 lutego podczas powrotu do domu. Kierowca Bolta miał dopuścić się względem 28-latki molestowania seksualnego.

Nocny przejazd Boltem zamienił się w piekło

"W nocy zamówiłam Bolta, który miał mnie zawieźć ze spotkania ze znajomymi na Świętokrzyskiej w Warszawie do domu - na Wolę" - tłumaczyła młoda kobieta. "Byłam tak zmęczona dwudniowymi warsztatami tanecznymi, że padłam. Po prostu zasnęłam" - relacjonowała.

Po jakimś czasie kobietę obudził męski głos. Gdy użytkowniczka aplikacji rozejrzała się wokół, zorientowała się, że jest w nieznanej okolicy, na pustym parkingu. W pobliżu znajdowały się jedynie domy jednorodzinne. "Silnik zgaszony, zapalone światło w samochodzie i on przekraczający granice mojej prywatności i nietykalności cielesnej" - tłumaczyła we wpisie. "Gdy się ocknęłam i dotarło do mnie, co się dzieje, wpadłam w taki szał ze strachu, że myślałam, że go rozszarpię" - relacjonowała 28-latka.

Pasażerka do wpisu dołączyła również zdjęcie rejestracji samochodowej oraz potwierdzenie przejazdu w aplikacji. Zaapelowała o jedyną słuszną reakcję - pociągnięcie kierowcy do odpowiedzialności. "Nie mogę przestać o tym myśleć, czuję taki wewnętrzny niepokój i lęk, nie mogę zasnąć..." - zaznaczyła.

Czas najwyższy, żeby zostały podjęte jakieś działania. Będę walczyć do końca, bo nikt nie powinien pozostawać bezkarny, kiedy krzywdzi drugiego człowieka. (...) Co by było, gdyby strach mnie sparaliżował i nie potrafiłabym zareagować?

Kierowca Bolta zatrzymany i aresztowany na trzy miesiące

Bolt w odpowiedzi na zgłoszenie 28-latki poinformował, że "wobec kierowcy zostaną wyciągnięte odpowiednie konsekwencje". Zapewnił także, że "będzie współpracować w tej sprawie z odpowiednimi organami i przekaże wszelkie informacje na wniosek policji."

Nagłośnienie sprawy najwidoczniej przyczyniło się do postępu. Policja z warszawskiej Woli powiadomiła dziś, że kierowca Bolta, pod którego zarzutem padły odkażenia został zatrzymany. 23-latek usłyszał zarzuty w rejonowej prokuraturze. "Prokurator poparł wniosek policjantów o zastosowanie wobec niego środka izolacyjnego i - decyzją sądu - został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące - poinformowała w rozmowie z TVN Warszawa rzeczniczka wolskiej policji, Marta Sułowska.

Rzeczniczka wolskiej policji odniosła się także do zarzutów pokrzywdzonej mówiących o tym, że została niewłaściwie potraktowana podczas składania zeznań przez jedną z funkcjonariuszek (kilkakrotne badanie alkomatem, opryskliwy ton). "Czynności realizowane przez policjantów były zgodne z obowiązującymi procedurami i przepisami prawa. Wskazuje na to fakt, iż mężczyzna został zatrzymany" - poinformowała Marta Sułowska.

Kolejne kobiety zgłaszają napaści seksualne. "Symboliczny przełom"

Zatrzymanie kierowcy Bolta, który 7 lutego miał dopuścić się molestowania, jest jednak dopiero jednym z pierwszych etapów śledztwa. Mimo to Aleksandra Gajewska, posłanka KO w rozmowie z Onetem mówi o "symbolicznym przełomie".

"To sygnał dla wszystkich dziewcząt, które doświadczyły traumatycznych przeżyć. To dowód na to, że słusznie zgłosiły się ze swoimi sprawami, że słusznie walczą o sprawiedliwość i poczucie bezpieczeństwa - tłumaczy Aleksandra Gajewska. "Wiemy, że od zastosowania aresztu do zakończenia postępowania jest jeszcze daleko. Ale już sam fakt, że wszystkie wysiłki podejmowane przez te dziewczyny, a w ostatnich dniach i przez nas, mają większy sens. Czułam miks emocji, gdy się dowiedziałam. Działamy w słusznej sprawie" - dodaje posłanka KO.

