W Polsce od dłuższego czasu dyskutowany jest temat stref czystego transportu. Te same w sobie jeszcze w naszym kraju nie obowiązują, jednak poznaliśmy już jakiś czas temu projekt naklejki, która będzie upoważniała do wjazdu do strefy.

Nowa naklejka ma wzór ośmiokąta, który swoim wyglądem może przypominać na pierwszy rzut oka znak STOP, tyko, że jest on wykonany w kolorze zielonym. Na górze nalepki umieszczono informację z rokiem produkcji danego pojazdu, natomiast po lewej stronie można znaleźć oznaczenie określające rodzaj paliwa, którym jest napędzany konkrentny samochód. Olej napędowy określany jest znakiem D, benzyna - P, mieszanka (paliwo-olej) - M, gaz płynny - LPG, gaz ziemny - CNG, wodór - H, natomiast samochody elektryczne w tej rubryce oznaczane są symbolem EE.

W Polsce jak na razie nie istnieją strefy czystego transportu, ale wkrótce ma się to zmienić. Pierwszy taki obszar ma powstać w Krakowie, jednak jak na razie nie została jeszcze podana oficjalna data, kiedy ma to nastąpić. Koszt zakupu nowej naklejki wynosi 5 złotych. O wiele więcej zapłacimy, gdy o niej zapomnimy, bowiem mandat za wjechanie do strefy czystego transportu bez widocznej nalepki na szybie samochodu będzie wynosił aż 500 złotych. Naklejki będą wydawane kierowcom przez urząd właściwy dla ich miejsca zamieszkania.

Jak odkleić naklejkę rejestracyjną z szyby samochodu?

Warto przypomnieć, że jeszcze do 4 września bieżącego roku wszystkie samochody, które zostały zarejestrowane w Polsce musiały posiadać na szybie naklejki rejestracyjne. Od tego czasu nalepki rejestracyjne nie są już wydawane w urzędach razem z tablicami rejestracyjnymi, a kierowcy, którzy posiadają już je od jakiegoś czasu na swoich szybach, mogą się ich pozbyć. Jak jednak to zrobić, by przy okazji nie uszkodzić swojego samochodu? Już tłumaczymy!

Usunięcie naklejki rejestracyjnej z szyby samochodu wcale nie jest takie trudne. Wielu kierowców z pewnością w swoim życiu musiało zmierzyć się z tym wyzwaniem, bowiem nalepkę w przeszłości trzeba było usunąć za każdym razem, gdy przerejestrowaliśmy samochód.

Aby usunąć naklejkę rejestracyjną z szyby polecamy użyć najzwyklejszej suszarki do włosów. Strumień ciepłego powietrza należy skierować bezpośrednio na naklejkę i jej okolice, odpowiednio rozgrzewając wcześniej całą przednią szybę samochodu. W przeciwnym razie, jeśli będziemy chcieli odklejać naszą naklejkę podczas mroźnego dnia, możemy doprowadzić do pęknięcia szyby. Po rozgrzaniu naklejki należy później podważyć róg folii żyletką i zdecydowanym, ale i ostrożnym ruchem zedrzeć naklejkę, pociągając za nią w dwóch miejscach jednocześnie.

Trzeba jednak pamiętać, że po usunięciu naklejki istnieje spore prawdopodobieństwo, że na naszej szybie pozostaną resztki kleju lub drobinki samej nalepki. Aby się ich pozbyć wystarczy użyć szmatki nasączonej zmywaczem do paznokci lub benzyną ekstrakcyjną. Większe fragmenty naklejki, które pozostaną na szybie, można natomiast ponownie podgrzać i bez problemu podważyć.