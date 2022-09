Elżbieta poznała lorda Porchestera w 1944 r. już w czasie kiedy kocha się w Filipie. Henry George to syn dobrego przyjaciela ojca księżniczki, co stawia go o kilka stopni wyżej w kolejce do bycia towarzyszem Elżbiety, niż biednego Filipa, który w dodatku pochodzi z rodziny kojarzonej z nazistami. Szybko okazuje się, że ich znajomość wykracza poza pasję do koni. Zgadzają się w wielu kwestiach. Potwierdził to w jednym z wywiadów syn Porchestera, George Herbert.

Byli z tego samego pokolenia. Przeżyli wojnę. Łączyła ich wielka miłość do wsi i dzikiej przyrody. Niezależnie od tego, czy byli w Sandringham, Highclere czy w Szkocji, widać było, że jest w tym coś więcej.

Są "zwykłymi" młodymi ludźmi. Stają się nawet "partnerami tancznymi", Porchey towarzyszy Elżbiecie podczas tajnych eskapad z jej siostrą Małgorzatą. Jak podaje "The Telegraph", wybierają się np. na obchody V-E Day przed Pałac Buckingham. W rozmowie z angielską pisarką Sarah Bradford Porchester wspomina:

Wmieszaliśmy się w tłum. Nikt nie rozpoznał ani księżniczki Elżbiety, ani Małgorzaty. Przeszliśmy Whitehall, w górę Piccadilly, aż do hotelu Ritz z powrotem przed Hyde Park.

Został menadżerem królewskich wyścigów konnych w 1969 roku i był nim aż do śmierci. Całe swoje życie spędził wokół koni, służąc nawet w Royal Horse Guards w Afryce Północnej podczas II wojny światowej.

Porchey w 1956 r. związał się z urodzoną w USA Jean Wallop, kuzynką hrabiego Portsmouth. Para doczekała się córki i dwóch synów. Lord Porchester zmarł na atak serca we wrześniu 2001 r. w wieku 77 lat. Jego żona rok później. Elżbieta II uczestniczyła w obu uroczystościach pogrzebowych, choć przyjęło się, że królowa tego nie robi.

Zdjęcie Królowa Elżbieta II / Getty Images/Getty Images for ACM / Getty Images

Czy Elżbieta II i lord Porchester mieli romans?

Pewna dama dworu powiedziała Grahamowi Turnerowi z "The Telegraph", że królowa uznawała za "atrakcyjnych seksualnie" kilku mężczyzn. Obok Hugh Eustona i Lorda Plunketa znaleźć miał się właśnie Porchey. Ale podobno tylko na "babskich" pogaduchach się skończyło i żadnych romansach nie mogło być mowy.

Nikomu nie udało się zdobyć dowodów na to, że Elżbieta i lord Porchester kiedykolwiek przekroczyli granicę i że wdali się w romans. Pojawiły się jednak pogłoski, że to właśnie on jest ojcem trzeciego dziecka królowej - księcia Andrzeja. Królowa miała zajść w ciążę, gdy książę Filip służył na morzu. Osoba, od której wyszła ta informacja to dziennikarz Nigel Dempster, który później przyznał się do konfabulacji. Niesmak jednak pozostał.

Zdjęcie Książę Jorku Andrzej i lord Porchester / domena publiczna

Również były sekretarz prasowy królowej, Dickie Arbiter, potępił sugestię, która pojawia się w serialu "The Crown", jakoby królowa miała romans ze swoim wieloletnim przyjacielem. "To bardzo niesmaczne i całkowicie bezpodstawne" - powiedział w rozmowie z "The Sunday Times".

Królowa jest ostatnią osobą na świecie, która kiedykolwiek rozważała spojrzenie na innego mężczyznę. "The Crown" jest fikcją. Nikt nie zna treści żadnej z rozmów między członkami rodziny królewskiej. Ale ludzie wierzą w te historie i widzą w nich sensację - dodał.

Pikanterii całej tej historii dodaje fakt, że... książę Andrzej jest najmniej z całej czwórki rodzeństwa podobny do księcia Filipa, za to bardzo do lorda Porchestera.

