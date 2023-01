Kim Peek - upośledzony geniusz

Kim Peek urodził się 11 listopada 1951 roku w Salt Lake City w stanie Utah w Stanach Zjednoczonych. Przyszedł na świat z upośledzeniem mózgu, lekarze zdiagnozowali u niego uszkodzenie móżdżku i brak połączenia między lewą i prawą półkulą mózgu.

Taka dysfunkcja mózgu sprawiała, że Peek nie był zdolny do samodzielnego życia i wykonywania zwykłych, codziennych czynności. Początkowo, za namową lekarzy, Kim trafił do specjalnego ośrodka dla osób z upośledzeniem umysłowym, ale niezadowoleni z przebiegu rehabilitacji syna rodzice zabrali go do domu.

Mając trzy lata, poprosił mamę o wyjaśnienie słowa "poufne". Matka, chcąc za wszelką cenę stymulować mózg chorego syna, odesłała go do słownika. Kim nauczył się wówczas lokalizowania słów w słowniku w kolejności alfabetycznej, by w kolejnych latach zapamiętać definicję każdego słowa zapisanego w słowniku.

Zdjęcie Kim urodził się bez ciała modzelowatego – tkanki łączącej lewą i prawą półkulę mózgu / East News

Choroba powodowała u niego problemy z motoryką - Kim zaczął chodzić dopiero w wieku czterech lat, a będąc już starszym, trudność sprawiało mu nawet założenie koszuli czy zawiązanie sznurówek w butach.

Mimo tak poważnych zaburzeń, Kim Peek dał się poznać światu jako geniusz z nadludzką pamięcią. Lekarze zdefiniowali u mężczyzny Zespół Sawanta - czyli bardzo rzadko spotykany stan, kiedy osoba z zaburzeniami rozwoju jest wybitnie uzdolniona, charakteryzująca się ponadprzeciętną zdolnością zapamiętywania.

Znał historię każdego kraju

Geniusz Peeka polegał na doskonałym i błyskawicznym zapamiętywaniu szczegółów i informacji z różnych dziedzin życia. Kim potrafił czytać dwie strony książki jednocześnie. I choć dla przeciętnego człowieka brzmi to wręcz nieprawdopodobnie, Kim Peek jedną stronę czytał jednym okiem, drugą drugim, a w dodatku idealnie zapamiętywał jej treść.

Po skończeniu lektury umieszczał książkę na półce okładką do dołu, co miało oznaczać jej przeczytanie i pochłonięcie całej, zawartej w niej wiedzy. Ten nawyk praktykował do końca swojego życia.

Obliczono, że przeczytanie dwóch stron książki i zapamiętanie treści zajmowało Kimowi od 8 do 10 sekund. Szacuje się, że przez całe swoje życie przeczytał około 12 tysięcy książek, które znał na pamięć.

W 1969 roku kim rozpoczął pracę w specjalnym zakładzie pracy dla osób z dysfunkcją mózgu, gdzie bez użycia komputera i kalkulatora zajmował się księgowością firmy.

Zdjęcie Mózg Peeka był zdolny do doskonałego i ponadprzeciętnego zapamiętywania w 98 procentach wszystkiego, co zobaczył, usłyszał i przeczytał / 123RF/PICSEL

Mózg Kima Peeka był zdolny do doskonałego i ponadprzeciętnego zapamiętywania w 98 procentach wszystkiego, co zobaczył, usłyszał i przeczytał. Potrafił wymienić nazwy wszystkich amerykańskich miast, autostrad przechodzących przez każde amerykańskie miasto, miasteczko i okręg.

Czytając książki telefoniczne, zapamiętał wszystkie numery kierunkowe, kody pocztowe i przypisane do nich sieci telekomunikacyjne oraz telewizyjne. Potrafił dogłębnie opowiedzieć historię każdego kraju - włącznie z władcami i datami ich panowania.

Usłyszawszy jakiś utwór muzyki klasycznej, wskazywał jego tytuł, datę i miejsce powstania oraz datę urodzenia i śmierci kompozytora.

Mimo że Kim miał ponadprzeciętną predyspozycję do doskonałego zapamiętywania, nie potrafił interpretować ani wyciągać wniosków z odczytywanych treści.

Zdjęcie Kim przez całe swoje życie przeczytał około 12 tysięcy książek, które znał na pamięć. / 123RF/PICSEL

Kim Peek - historia na film

Geniusz Kim Peeka został opisany przez psychiatrę Darloda Trefferta w dwóch książkach pt. "Islands of Genius: The Bountiful Mind of the Autistic i "Acquired and Sudden Savant". Ponadto na podstawie jego historii i niebywałej zdolności zapamiętywania w 1998 roku powstał film pt. "Rain Man". W postać Kima wcielił się amerykański aktor Dustin Hoffman.

Kim Peek zmarł na atak serca w swoim domu w dniu 19 grudnia 2009 roku. Miał 58 lat.