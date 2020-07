Klaudia Gawor zainicjowała akcję JESTEŚ IKONĄ, od kobiety dla kobiet

Klaudia Gawor po siedmiu latach od zwycięstwa w programie X Factor wraca na scenę muzyczną z singlem zapowiadającym jej debiutancką płytę. Artystka podjęła decyzję, by płytę zrealizować sama, tak aby mieć pieczę nad każdym elementem od muzyki, nagrania, aż po teledysk i okładkę singla.

Pierwszym singlem z nadchodzącej płyty jest utwór “Jesteś Ikoną” - utwór o kobietach i w dużej mierze skierowany do kobiet. Jak mówi sama artystka:

- Tekst do utworu powstał na początku tego roku, napisałam go sama, przelewając na papier własne przeżycia i odczucia. Utwór mówi o tym, że każda kobieta jest Ikoną niezależnie od zewnętrznych czynników, takich jak opinie innych, normy społeczne czy kulturowe. Każda z nas jest inna, wyjątkowa i perfekcyjna taka jaka jest. Zależy mi, aby każda kobieta słuchając tego utworu poczuła się Ikoną i wysoko uniosła głowę.

Muzycznie "Jesteś Ikoną" to flirt popu z mocnym elektronicznym brzmieniem. Jest on zdecydowanym zerwaniem z wizerunkiem Klaudii znanym z programu X Factor. Przedstawia on artystkę w zupełnie nowym świetle, jako świadomą wokalistkę i autorkę tekstów.

Akcja JESTEŚ IKONĄ, od kobiety dla kobiet

Z okazji wydania singla, Klaudia stworzyła także bluzy i T-shirty z hasłem z refrenu "Jesteś Ikoną Dziewczyno! Kobieto!". Ich celem jest nie tylko powiedzieć każdej napotkanej kobiecie, że jest Ikoną, mają one także za zadanie pomóc. Ze sprzedaży każdej bluzy i T-shirtu Klaudia przekazuje 10% dla Centrum Praw Kobiet. Misją Centrum Praw Kobiet jest przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy i dyskryminacji kobiet w życiu prywatnym, publicznym i zawodowym.