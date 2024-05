Najpopularniejsze markety w Polsce prześcigają się w pomysłach na ściągnięcie do siebie jak największej liczby klientów. Oprócz oferowania różnego rodzaju promocji i kart lojalnościowych, do oferty sklepów wprowadzane są doskonale znane na rynku artykuły, cieszące się dużą popularnością i co najważniejsze - w atrakcyjnej cenie.