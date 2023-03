Nie od dziś ezoterycy są zdania, że imiona mają ogromną moc. Niegdyś wierzono w ich magiczne działanie, a obecnie wielu twierdzi, że to właśnie imiona kształtują naszą osobowość i mają wpływ na to, kim jesteśmy i jak wygląda nasz styl życia. Okazuje się, że istnieje grupa kobiecych imion, które wiążą się z powodzeniem u płci przeciwnej. Kobiety, które je noszą nie narzekają na brak zainteresowania ze strony mężczyzn.

Julia

Astrologia Te imiona na płeć przeciwną działają jak magnes. Sprawdź, czy nosisz jedno z nich Julia to imię, które w Polsce cieszy się niemałą popularnością. Dosłownie oznacza promienista i młoda. Kobiety, które otrzymały te imię, charakteryzują się niezwykłym optymizmem.

Mają duszę ekstrawertyka, uwielbiają spotkania towarzyskie i dobrą zabawę. Są otwarte, silne i energiczne. Przy tym cechuje je niezwykła wrażliwość i empatia.

Julie są stałe w uczuciach i angażują się w związek najmocniej, jak tylko potrafią. Poza tym są niezwykle pewne siebie i mają świadomość swoich mocnych stron. To z kolei podoba się mężczyznom, którzy wręcz szaleją za Juliami.

Natalia

Natalie mają w sobie coś, co je od razu wyróżnia w tłumie. Dzięki temu niemal od razu zyskują sympatię nowo poznanych osób. Przyciągają wzrok mężczyzn, ale nie interesują się przelotnymi romansami. Zależy im na budowaniu trwałych związków opartych na szczerości, wierności i zrozumieniu.

Zdjęcie Julie, Natalie, Zuzanny, Agaty i Karoliny nie mogą narzekać na brak zainteresowania ze strony mężczyzn / 123RF/PICSEL

Natalie są ambitne i zawsze dążą do wyznaczonych celów. Niechętnie jednak mówią o swoim życiu prywatnym. Ta tajemniczość zdecydowanie podoba się mężczyznom, którzy o względy Natalii muszą zawzięcie walczyć.

Zuzanna

Zuzanny nie mogą narzekać na brak powodzenia. Są pewne siebie, kobiece i wrażliwe. Kobiety o tym imieniu chętnie niosą pomoc słabszym, są empatyczne i optymistyczne. Mężczyznom przede wszystkim w Zuzannach podoba się ich poczucie własnej wartości oraz szczerość.

Przy okazji są one pozytywnie nastawione do świata i idą przez życie z uśmiechem na twarzy. Zuzanny są również energiczne i towarzyskie. Dbają o swój wygląd, co nie umyka uwadze mężczyzn. Robią na nich ogromne wrażenie.

Agata

Agaty są niezwykle pracowite i ambitne. Zaradność i zdecydowanie to cechy, którymi wyróżniają się najbardziej. Dzięki temu z łatwością uczą się nowych rzeczy, pną się po szczeblach kariery i zdobywają to, co sobie założyły.

Panie o tym imieniu uwielbiają spędzać czas w gronie przyjaciół, są życzliwe i uczynne. Mężczyźni szaleją za Agatami i nie potrafią przechodzić wobec nich obojętnie. Wszystko to przez ich zmysłowość i wdzięk.

Karolina

Karoliny mają silną osobowość. To właśnie dlatego nie mają problemów z podejmowaniem decyzji i świetnie sobie radzą w stresujących sytuacjach. Są niezwykle ambitne i inteligentne. Lubią stawiać na swoim, ale przy tym potrafią rozumieć drugą stronę.

Mężczyźni doceniają w nich stanowczość i wytrwałość. Karoliny uwielbiają dbać o swój wygląd. Zwracają uwagę nawet na najmniejsze szczegóły, co przekłada się na ich postrzeganie. Dla wielu panów są po prostu symbolem piękna.

