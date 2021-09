​Kobiety przejmują dowodzenie w "Ninja Warrior Polska"

Tak silnej kobiecej ekipy w "Ninja Warrior Polska" jeszcze nie było! Przyjechały z całej Polski, aby udowodnić mężczyznom, że ninja może być kobietą!

- Branie udziału w odcinku, w którym jest tyle kobiet, jest bardzo fajne i budujące z wielu względów - zauważa 24-letnia Katarzyna Jonaczyk z Gdańska. - Jest taka jedność między nami. Mimo że rywalizujemy ze sobą to i tak wspieramy się. Jeśli nie ja, to chcę, żeby udało się mojej koleżance. Żeby któraś dziewczyna dostała się do finału. A jednocześnie - jeśli koleżance się udało, to nie jest to takie niemożliwe do osiągnięcia! - dodaje ze śmiechem uczestniczka 4. odcinka "Ninja Warrior Polska".

Reklama

Kasia na co dzień pracuje jako trener akrobatyki i biegów przeszkodowych. Działa w samorządzie studenckim, należy do zespołu tańca ludowego, z którym występowała między innymi w Wietnamie. Ze swoją ekipą parkourowców poza pracą występują czasem na ulicach, robiąc tak zwane streety. Niezwykle skromna Kasia ma na swoim koncie poważne osiągnięcia - to świeżo upieczona mistrzyni Polski oraz rekordzistka świata na krótkim torze przeszkód OCR100M. - Swoją wewnętrzną słabość staram się zahartować siłą fizyczną - wyznaje Kasia.

29-letnia Paula Piątkowska z Bydgoszczy pojawiła się na torze "Ninja Warrior Polska" dwukrotnie. - Chcę udowodnić, że kobiety w tym programie mogą na równi konkurować z mężczyznami - mówi. Paula przez 9 lat trenowała lekkoatletykę i biegi sprinterskie. Ma własny tor przeszkód w swoim studio treningów. 5 razy w tygodniu trenuje na zawieszeniach. Sport i odpowiednia dieta to nieodłączna część jej życia. Jest na ostatnim roku studiów doktoranckich.

Zdjęcie Baranowska jako jedyna kobieta w Polsce zakwalifikowała się do finału w III edycji show / INTERIA/materiały prasowe

W odcinku z tak silną reprezentacją nie mogło zabraknąć... 27-letniej Katarzyny Baranowskiej z Włocławka, czterokrotnej medalistki Mistrzostw Polski OCR. Jako jedyna kobieta w Polsce zakwalifikowała się do finału w III edycji show. Jej apetyt na tytuł kobiety-ninja wcale nie maleje!

- Presja jest, ale czuję się wyjątkowo mało zestresowana - zauważa Kasia Baranowska. - Program bardzo wiele zmienił w moim życiu. Czuję się zdecydowanie bardziej pewna siebie. Jestem też bardziej rozpoznawalna w moim mieście, a dzięki temu łatwiej mi przyciągnąć ludzi na treningi, które prowadzę.

18-letnia Karolina Brzezińska z miejscowości Bukowiec to najmłodsza uczestniczka tego odcinka. Start w "Ninja Warrior Polska" to dla niej debiut. Od dziecka uwielbiała sport i nowe wyzwania. Trenuje razem z braćmi i tatą. Straszy brat zaraził ją pasją do biegów OCR i treningów siłowych. Dzięki niemu zaczęła startować w biegach z przeszkodami, zaskakując siebie i innych swoimi możliwościami.

Zdjęcie 18-letnia Karolina Brzezińska z miejscowości Bukowiec to najmłodsza uczestniczka tego odcinka / INTERIA.PL/materiały prasowe

- Przebierałam nóżkami, żeby ukończyć 18 lat i móc wystąpić w "Ninja Warrior Polska". Bardzo się cieszę, że tu się znalazłam - wyznaje młodziutka uczestniczka.