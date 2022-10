Spis treści: 01 Ostrzeżenie GIS: alergen w chipsach

Ostrzeżenie GIS: alergen w chipsach

26 października na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego opublikowano trzy ostrzeżenia. Pierwsze z nich dotyczy wycofania ze sklepów partii popularnych chipsów kukurydzianych solonych. Jak informuje GIS: - W wyniku badań przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono niezgodność w zakresie zawartości glutenu w produkcie oznakowanym jako produkt bezglutenowy. Spożycie wskazanego produktu przez osoby z alergią czy nietolerancją na gluten, może wywołać u nich reakcje alergiczne.

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: Chipsy kukurydziane solone, produkt bezglutenowy

Numer partii: 147.7

Data minimalnej trwałości: 14.08.2023

Producent: Sonko Sp. z o.o. Ryżowa 1 Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce

Zdjęcie Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności: Stwierdzenie obecności substancji alergennej – glutenu w jednej partii produktu pn. Chipsy kukurydziane solone fot. GIS / materiał zewnętrzny

GIS zapewnia także, że trwają badania, które mają na celu wykrycia przyczyny zanieczyszczenia produktu glutenem. Producent zapewnił, że dodatkowym badaniom pod kątem obecności glutenu poddane zostały kontrpróbki produktu i surowców. Uruchomione zostały także procedury wycofania produktu z rynku poprzez kontakt z poszczególnymi odbiorcami.- Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą postępowanie wyjaśniające w tej sprawie oraz monitorują proces wycofania - czytamy w komunikacie GIS.

Ostrzeżenie GIS: wycofanie jednej partii produktu pn. pasztet z królika, 160 g

W kolejnym ostrzeżeniu podobna sytuacja. W pasztecie z królika stwierdzono niezgodność w zakresie zawartości glutenu w produkcie oznakowanym jako produkt bezglutenowy. - Osoby z alergią bądź nietolerancją na gluten nie powinny spożywać partii produktu określonej w tym komunikacie - informuje GIS.

Szczegóły dotyczące produktu:

Zdjęcie Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności: Wycofanie jednej partii produktu pn. Pasztet z królika, 160 g ze względu na obecność glutenu/ fot. GIS / materiał zewnętrzny

Nazwa produktu: Pasztet z królika 160 g, na etykiecie widnieje informacja "produkt bezglutenowy"

Numer partii/ data minimalnej trwałości: 17.11.2022

Producent: P.H.P. Tradycyjne Jadło Beata Lis, Górki 12, 63-000 Środa Wielkopolska, Masarnia Pomarzanowice, 62-010 Pobiedziska

Producent pasztetu poinformował swoich odbiorców i rozpoczął procedury wycofania produktu z rynku. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu prowadzi postępowanie wyjaśniające. Natomiast Państwowa Inspekcja Sanitarna nadzoruje działania podejmowane przez dystrybutorów.

GIS: ostrzeżenie dotyczące wyrobu do kontaktu z żywnością

Ostatnie ostrzeżenie Głównego Inspektoratu Sanitarnego z 26 października 2022 r. dotyczy łyżki do makaronu. - Na podstawie badań przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono migrację do żywności pierwszorzędowych amin aromatycznych, w badanych próbkach łyżki określonej w komunikacie - informuje GIS. Producent zdecydował o wycofaniu kwestionowanej łyżki ze sprzedaży i w ramach postępowania wyjaśniającego przeprowadzi dodatkowe badania produktu.

Zdjęcie Wycofana łyżka do makaronu fot. GIS / materiał zewnętrzny

Szczegóły dotyczące produktu:

Produkt: Łyżka do makaronu 220304

Kod kreskowy: 5 903456 114749

Producent: Practic Sp. z o. o., S.K.A., Targowisko 499A, 32-015 Kłaj

Zalecenia dla konsumentów: Nie należy używać produktu wskazanego w komunikacie do kontaktu z żywnością.

Czym zajmuje się GIS?

GIS to skrót od Główny Inspektorat Sanitarny. Jest to główny ośrodek kontrolujący sprzedawane towary w różnych sklepach. W trakcie badań wykrywa się nieprawidłowości, które pojawiły się w danej partii produktu. GIS podejmuje decyzje o wycofaniu towarów z obiegu, gdyż mogą doprowadzić do uszkodzenia zdrowia lub życia klienta. Bada się produkty spożywcze, suplementy diety i produkty codziennego użytku.

Co to oznacza, że produkt został wycofany?

Wycofanie produktu oznacza tyle, co całkowite usunięcie produktu o danej partii ze sprzedaży. Po kontrolnych badaniach zwykle sklepy wycofują z półek towar, a klienci proszeni są o odesłanie towaru celem poddania go badaniom. Główny Inspektorat Sanitarny zaleca wycofanie towaru i monitoruje proces.

Źródło: gov.pl