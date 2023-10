Spis treści: 01 Ceny zniczy w sklepach. Dyskonty oferują świetne promocje

Dzień Wszystkich Świętych i następujące po nim Święto Zmarłych to ważny czas dla Polaków. Zgodnie z tradycją 1 i 2 listopada udajemy się na cmentarz, aby powspominać naszych bliskich, złożyć kwiaty, a także zapalić znicze na ich grobach.

Wielu Polaków już zaczyna przygotowania do tego święta. Oprócz wcześniejszego uporządkowania grobów nie powinniśmy też zwlekać z zakupami. Im bliżej święta, tym więcej ludzi zacznie szturmować sklepy w poszukiwaniu zniczy i wiązanek, przez co ich ceny pójdą w górę. Z tego powodu przedświąteczne zakupy warto zrobić już teraz. Poza tym obecnie w wielu sklepach znajdziemy świetne promocje.

Ceny zniczy w sklepach. Dyskonty oferują świetne promocje

Już na kilka tygodni przed dniem Wszystkich Świętych znane dyskonty oferują swoim klientom korzystne promocje. Pamiętajmy, że im wcześniej kupimy znicze, tym więcej możemy zaoszczędzić.

W dyskontach takich jak Biedronka, Netto, Aldi, czy Lidl mniejsze, klasyczne znicze, bez żadnych szczególnych zdobień dostaniemy już za 7 zł. Jak zapewnia producent, wkład takich zniczy wystarcza na 24 godziny. W dyskontach znajdziemy też tańsze propozycje np. za 5 zł, jednak ich czas palenia to zazwyczaj jedyne 10 godzin. Za niewiele więcej, bo jedyne 10 zł, znajdziemy już nieco wyższe (29 cm) znicze z wkładem na 34 godziny.

Z naszych obserwacji wynika, że średni koszt, z jakim musimy się liczyć, kupując tego typu znicz to 9-15 zł, w zależności od zdobienia.

Większe znicze, które będą palić się przez około 52-70 godzin znajdziemy od 25 zł.

Zdjęcie Przed dniem Wszystkich Świętych zazwyczaj kupujemy kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt zniczy / 123RF/PICSEL

Ceny w sklepach — kwiaty. Ile kosztują kwiaty sztuczne, a ile prawdziwe?

Na dwa tygodnie przed dniem Wszystkich Świętych, w dyskontach możemy również zaopatrzyć się w sztuczne kwiaty. Mimo że nie prezentują się one tak ładnie, jak prawdziwe, są od nich nieco tańsze, a także bardziej wytrzymałe.

Za pojedynczy sztuczny kwiat np. chryzantemę zapłacimy jedyne 4 zł na promocji, jednak uśredniona cena z większości dyskontów to 5-8 zł. Dobierając kilka takich kwiatów, a także inne elementy ozdobne jak np. gałązki, możemy samodzielnie wykonać piękny stroik na cmentarz. Z kolei gotowe małe bukiety sztucznych kwiatów kupimy już za 10 zł. Średniej wielkości bukiety to koszt około 20 zł, a za stroiki dekoracyjne zapłacimy 40-70 zł w zależności od rozmiaru.

Kwiaty prawdziwe w tym wiązanki i inne ozdoby z kwiatowymi elementami najlepiej kupować w sklepach na kilka dni przed Wszystkich Świętych.

Zdjęcie Ceny chryzantem zaczynają się od kilku złotych / 123RF/PICSEL

Ceny przy cmentarzach. Ile kosztuje znicz na przycmentarnym straganie?

Przygotowując się do Wszystkich Świętych, wcześniejsze zakupy możemy też zrobić na przycmentarnych straganach oraz w lokalnych sklepach. Sprawdziliśmy więc ceny przy cmentarzu położonym koło Poznania. Na ten moment są one dość podobne do cen z dyskontów, jednak wybór jest nieco większy. Za klasyczne znicze zapłacimy:

mały znicz - 4,50 zł

średni znicz - 9,50 zł

duży znicz - 16-20 zł

Oczywiście w zależności od wielkości, a także kształtu i formy ceny mocno się od siebie różnią. Przykładowo za duży szklany znicz w kształcie serca ze srebrnym zdobieniem zapłacimy niemal 50 zł.

Zdjęcie Ile kosztują znicze na Wszystkich Świętych? Ich ceny mogą różnić się w zależności od wielu czynników / archiwum prywatne

Ceny przy cmentarzach — kwiaty i dekoracje

Ceny wiązanek również zależą od wielkości, a także rodzajów sztucznych kwiatów, czy też roślin wykorzystanych do ich zrobienia. Na ten moment na straganach przeważają kompozycje ze sztucznych kwiatów. Tutaj podobnie jak w dyskontach — pojedyncze kwiaty kupimy za około 4-6 zł, natomiast mniejsze wiązanki kosztują około 25 zł, a ceny tych większych mogą sięgać nawet 145 zł.

Inaczej ma się sprawa kwiatów prawdziwych. Hodowcy kwiatów już ostrzegają. Z uwagi na rosnące ceny doniczek i sadzonek, a także ziemi, za chryzantemy zapłacimy nawet o 15 procent więcej niż rok temu. Wzrost cen dotyczy też innych gatunków kwiatów, a także wiązanek.

Obecnie za średniej wielkości bukiety z chryzantemami z zapłacimy około 60 zł, natomiast za duże wiązanki 90-120 zł. Dużo taniej kupimy wrzosy doniczkowe, w zależności od rozmiaru ich ceny to 15-35 zł.

W przycmentarnych sklepach dostępne są też inne dekoracje w tym stroiki w kształcie serca wypełnione sztucznymi różami za 60 zł, a także z rzeźbionymi elementami za 82 zł.

Pamiętajmy jednak, że w uroczystość Wszystkich Świętych ceny pod cmentarzami mogą być nawet dwukrotnie wyższe.