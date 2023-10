Spis treści: 01 Kapusta ozdobna — warzywo o nietuzinkowym wyglądzie

02 Chłód jej służy, czyli kapusta ozdobna w doniczce

03 Stroiki z kapusty ozdobnej na cmentarz

04 Ogrodnicy za nią przepadają

Kapusta ozdobna — warzywo o nietuzinkowym wyglądzie

Choć w pierwszej chwili może kojarzyć się wyłącznie z kulinarnym zastosowaniem, kapusta ozdobna to jedyny gatunek kapusty uprawianej w celach dekoracyjnych. Coraz częściej pojawia się na ogrodowych rabatach czy w przestrzeniach miejskich, bardzo dobrze sprawdzi się również jako jesienna dekoracja nagrobków. Dlaczego warto docenić ten wariant? Jak wygląda kapusta ozdobna?

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na kędzierzawe liście. Kształtem przypominają róże, przyjmują różne barwy. Od białej, przez żółtą, różową, czerwoną, aż do fioletowej. Znaleźć można także odmiany wielobarwne. Ze względu na oryginalną prezencję kapusta ozdobna staje się piękną alternatywą dla nieco już spowszedniałych chryzantem w kontekście kompozycji kwiatowych na cmentarz.

Zdjęcie Kapusta ozdobna może być również przepiękną kompozycją z innymi znanymi kwiatami / 123RF/PICSEL

Chłód jej służy, czyli kapusta ozdobna w doniczce

Kolorowe rozety najpiękniej wyglądają jesienią, więc można podejrzewać, że widok kapusty ozdobnej na cmentarzu będzie coraz powszechniejszy. Kupić ją można w doniczkach i właśnie w takiej formie jest w stanie zachować świeżość naprawdę długo. Niestraszna jej niska temperatura, nawet do -10°C. Co więcej, przymrozki sprawiają, że liście wybarwiają się bardziej intensywnie, przez co cały okaz wygląda jeszcze lepiej.

Jeśli opady śniegu nie będą zbyt obfite, a zimowa temperatura nie spadnie do rekordowo niskich wartości, kapusta ozdobna utrzyma się na cmentarzu nawet do wiosny.

Stroiki z kapusty ozdobnej na cmentarz

Już samo ustawienie doniczki z kapustą ozdobną na grobie wystarczy, by stworzyć oryginalną dekorację pomnika na Wszystkich Świętych. Na tym jednak nie kończą się nasze możliwości. Po ścięciu kapustę ozdobną można umieścić w gąbce florystycznej nasączonej wodą, by stworzyć bardziej urozmaicone zestawy. Traktować ją można również jak kwiat cięty do wazonu i zestawiać z innymi roślinami.

W stroiku z kapustą ozdobną uwzględnić warto róże, najlepiej w kontrastowych kolorach. Ciekawie będzie prezentować się także z okazałymi suszonymi hortensjami. Dla uzupełnienia kompozycji możesz użyć iglastych gałązek, które stworzą zielone tło dla kolorowych płatków i liści. Taką samą funkcję pełnić będą skórzaste liście mahonii.

Ogrodnicy za nią przepadają

Rolę kapusty ozdobnej warto docenić nie tylko w kontekście kwiatów odpowiednich na cmentarz. Jest ciekawym akcentem w ogrodowej przestrzeni jesienią, kiedy coraz więcej roślin przekwita i przechodzi w stan spoczynku, a rabaty wydają się świecić pustkami.

Zdjęcie Kapusta ozdobna to roślina, która przebojem wkracza do naszych ogrodów / 123RF/PICSEL

Uprawa kapusty ozdobnej nie jest trudna. Roślina lubi słońce, ale jest w stanie rozwijać się także w zacienionym stanowisku. Kolory liści są wtedy jednak mniej intensywne. Planując jej posadzenie w ogrodzie, warto znaleźć dla niej miejsce osłonięte od wiatru. Potrzebuje przepuszczalnego podłoża. Nadaje się od uprawy nie tylko w gruncie, ale też w pojemnikach. Łatwo więc będzie udekorować nią taras lub balkon.

