W sieci pojawiły się już pierwsze długoterminowe prognozy pogody na 1 i 2 listopada - Święto Wszystkim Świętych, a także Dzień Zaduszny. W amerykańskim serwisie pogodowym AccuWeather podano jakich zjawisko atmosferycznym możemy się najpewniej wtedy spodziewać. Niestety synoptycy nie są dobrej myśli. Na łaskawość złotej polskiej jesieni początkiem listopada nie mamy co liczyć.

We Wszystkich Świętych na cmentarz zabierz ze sobą parasol

Jak podają pogodowi eksperci, 1 i 2 listopada 2023 mają przynieść opady deszczu. Na ten moment ocenia się, że zachmurzona ma być wtedy niemal cała Polska, niewykluczone są intensywne opady deszczu, a lokalnie nawet nocne przymrozki.

Jedynie mieszkańcy centralnej Polski, a także niektórych obszarów woj. warmińsko-mazurskiego we Wszystkich Świętych będą mogli liczyć na przebłyski słońca. W Dzień Zaduszny z kolei pogoda jeszcze bardziej się pogorszy - na brak opadów mimo dużego zachmurzenia i chłodu będzie szansa jedynie na Pomorzu.

Zdjęcie Zarówno 1 jak i 2 listopada spodziewane są opady. Przebłyski słońca możliwe tylko na północy kraju / Tomasz Kawka / East News

Pogoda na Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. Synoptycy zapowiadają przymrozki i deszcz

Mimo że we wrześniu cieszymy się iście letnią pogodą, końcem października zrobi się naprawdę chłodno. Synoptycy przewidują, że 1 listopada będzie należał to typowo jesiennych, ponurych dni - termometry mają wskazywać około 8-11 stopni Celsjusza. Co więcej najchłodniej będzie na Warmii i Mazurach czyli tam, gdzie tego dnia jest szansa na odrobinę słońca. Ciepłe płaszcze powinni założyć także mieszkańcy Podhala - prognozy zakładają około 8 stopni w Zakopanem i okolicach. W nocy z 1 na 2 niewykluczone są przymrozki - Amerykanie podają, że ma być to to mniej więcej -3 st. C. Gdzie będzie najcieplej? Najpewniej w Małopolsce i na Podkarpaciu.

Zdjęcie Mimo, że do listopada zostało jeszcze kilka tygodni, synoptycy są zdania, że nie mamy co wtedy liczyć na złotą polską jesień / Tomasz Kawka / East News

Na ten moment przewiduje się, że w czwartek 2 listopada najniższe wartości wskazywać będą termometry na południu i zachodzie Polski - od 8 do 9 st. C. Nieco cieplej w woj. małopolskim i w centralnej części kraju oraz na Warmii i Mazurach - temperatura oscylować będzie w granicach 10 stopni C., zaś najcieplej ma być na północy kraju, na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu - 11-12 st. C.