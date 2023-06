Spis treści: 01 Internetowi pasjonaci ukrytych miejsc

02 Tajemniczy dom w Rzeszowie

03 Komnata tajemnic we własnym domu

Internetowi pasjonaci ukrytych miejsc

Zatajone za książkami na półkach, ukryte za obrazami czy zmyślnie wtopione w zwykłe ściany — sekretne przejścia i pokoje były przez wieki symbolem tajemniczości, bezpieczeństwa i przygody. Niektóre z nich służyły jako schronienia dla ukrywających się, inne jako kryjówki dla cennych skarbów, a jeszcze inne stanowiły elementy zaskakującej gry architektonicznej. Po latach zapomniane stanowią wyzwanie dla tych, których pasjonuje rozwiązywanie zagadek opuszczonych domostw. A jest ich wielu.

Wielkim powodzeniem na platformie YouTube cieszą się wszelkiego rodzaju filmy, na których właściciele domów odkrywają, że w nabytej przez nich nieruchomości znajdują się ukryte pomieszczenia. Miejsca służące do zatajenia przed wzrokiem ciekawskich prywatnych kryjówek potrafią zaskoczyć swoją pomysłowością. Sekretne drzwi znajdowane pod dywanem, przesuwanym regałem, szafą, czy ścianą to już klasyka. Kto by jednak pomyślał, że przejście do schowka może prowadzić przez wnętrze dużej lodówki, lub być ukryte pod kuchenną wyspą?



Reklama

Zobacz też: Gdzie jest schron? Aplikacja już działa

Wideo youtube

Ujawnianiem tajemnych przejść i pomieszczeń zajmują się też internetowi eksploratorzy, czyli osoby badające opuszczone domy. Jednym z nich jest autor kanału Żądny Przygód, który zgłębia tajemnice niezamieszkałych od dawna willi milionerów i budynków użyteczności publicznej, jak stare szpitale i fabryki. W jednym z odcinków możemy zobaczyć ujęcia z wyprawy do opuszczonej rezydencji jednego z szefów polskiej mafii lat 90.



W piwnicach olbrzymiego, od dawna niezamieszkałego już domu, znajduje się imponujący schowek ukryty za garażowym regałem, wyposażony w pancerne drzwi i sklepienie, które wytrzymałoby atak atomowy. Handlarz bronią prawdopodobnie ukrywał tam swój arsenał.



Wideo youtube

Tajemniczy dom w Rzeszowie

Niepozorny domek jednorodzinny z ogródkiem na osiedlu Wilkowyja w Rzeszowie przez lata strzegł jednej z największych tajemnic Układu Warszawskiego. Pod niewielkim budynkiem, znajduje się bowiem schron atomowy o powierzchni około 400 metrów kwadratowych. W razie ataku nuklearnego miał on pomieścić 58 osób ze ścisłego dowództwa LWP i prominentnych działaczy partyjnych.

Zdjęcie Schemat schronu / Interia.pl / INTERIA.PL

Czytaj również: "Bądź gotowy". Jak przygotować się na ewentualność wojny?

Przez lata żaden z mieszkańców Rzeszowa nie miał pojęcia, że na osiedlu domków jednorodzinnych znajduje się strategiczny obiekt militarny i centrum dowodzenia na wypadek wojny z siłami NATO. Parter budynku zamieszkiwała wówczas zwyczajna na pozór rodzina, a głównym lokatorem pierwszego piętra był oficer wojskowych tajnych służb, którego zadaniem była opieka nad schronem.



Wideo youtube

Co ciekawe, do samego obiektu wyposażonego w metalowe śluzy i betonowe stropy wiodły typowe dla tamtych czasów, pomalowane olejną farbą, drzwi z pilśniowej płyty. Strzegły one tajemnic militarnych lepiej niż mury i zasieki, bo nikt nie spodziewałby się znaleźć za nim nic poza skrzynką ziemniaków i słoikiem kiszonych ogórków.



Zdjęcie Sejf, kasa pancerna czy szafa na dokumenty - czy warto mieć w domu tego typu urządzenie? / 123RF/PICSEL

Komnata tajemnic we własnym domu

Kto marzy o tajnym pokoju gamingowych, ukrytym przejściu, czy schowku może spróbować zbudować takie miejsce samodzielnie, lub skorzystać z usług firm, które specjalizują się w takich przedsięwzięciach.

Profesjonalni projektanci tajnych schowków proponują zaplanowanie takiego pomieszczenia już na etapie budowy nowego domu. Może on służyć jako centrala monitoringu, z której niezauważeni przez nikogo będziemy nadzorować dom. Ukryte pomieszczenie może ochronić też drogocenne przedmioty jak pieniądze, biżuteria, antyki, czy broń. Przy takim przeznaczeniu jednak schowek powinniśmy wyposażyć dodatkowo w sejf.

Zdjęcie Gaming Room / 123RF/PICSEL

Jak zapewniają specjaliści od bezpieczeństwa, sekretne miejsce w domu może również pełnić rolę schronienia przed przestępcami, którzy mogą próbować obrabować dom a w bardziej skomplikowanych budowlach, drzwi ukryte w bezpiecznych pomieszczeniach mogą umożliwić ewakuację z domu przez osobne, tajne wyjście.