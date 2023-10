W 2018 roku Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło zakaz handlu w niedziele. Zmiany te wprowadzane były jednak stopniowo - na początku niedziel handlowych było więcej, od 2022 roku jest ich zaledwie siedem w roku i są to odgórnie narzucone terminy, głównie przed Wielkanocą i Bożym Narodzeniem. Jak zauważa Rzeczpospolita, mogą to być jednak nasze ostatnie chwile z zakazem handlu w niedziele - partie opozycyjne już od dawna zapowiadają bowiem, że zmienią ten stan rzeczy.

Czy to koniec niedziel handlowych? Opozycja mówi jasno

Pierwszą partią, która wypowiedziała się na temat niedziel handlowych była Platforma Obywatelska. Partia Donalda Tuska przedstawiła już jakiś czas temu "100 konkretów na pierwsze 100 dni rządu". Wśród nich znalazł się zapis o cofnięciu zakazu handlu w niedziele, ale przy konkretnych założeniach. Jeśli opozycja dojdzie do władzy i przywróci handel w niedziele, to zagwarantuje każdemu pracownikowi dwa wolne weekendy w miesiącu i podwójne wynagrodzenie za pracę w ten dzień. W podobnym tonie wypowiadała się także Trzecia Droga - partia Szymona Hołowni również jest za przywróceniem handlu w dwie niedziele w miesiącu.

Co ciekawe, zmianom tym przyklaskuje m.in. Polska Rada Centrów Handlowych. Jej przedstawiciele przekonują, że przed wprowadzeniem zakazu, to niedziele przyciągały do sklepów najwięcej klientów. Dziś sklepy są w ten dzień puste, mimo że wciąż wymagają ogrzewania, ochrony i generują spore koszty utrzymania. Według większości ekonomistów, przywrócenie handlu w niedziele doprowadzi do wzrostu zatrudnienia w tym sektorze i zwiększy obroty handlu.

Jeśli faktycznie dojdzie do zmian, to zostaną one wprowadzone na początku przyszłego roku.

Niedziele handlowe 2023: Kiedy zrobimy zakupy w tym roku?

Ostatni raz Polacy mogli zrobić niedzielne zakupy 27 sierpnia 2023 roku. W najbliższych tygodniach czekają nas już tylko dwie niedziele handlowe - 17 grudnia i w Wigilię - 24 grudnia.

