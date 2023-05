Brakuje chętnych do założenia sutanny

Seminaria duchowe w całej Polsce notują ogromne spadki w kontekście liczby chętnych do czynienia posługi. W 2022 roku wyświęconych zostało 212 nowych księży i był to wynik gorszy niż jeszcze rok wcześniej.

Z kolei biorąc pod uwagę dane z ostatnich 20 lat, szerzej ukazuje się kryzys, z którym ma do czynienia polski Kościół, gdyż liczba chętnych w tym okresie spadła aż o 60 proc.

Koniec Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu

Z deficytem kandydatów do założenia sutanny mierzy się właśnie diecezja łowicka. We wrześniu w tamtejszym seminarium naukę rozpoczęło zaledwie sześciu studentów, ale teraz zapadła decyzja o przeniesieniu Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu do Warszawy. Powodem jest brak kandydatów do kapłaństwa.

Zdjęcie W ciągu 20 lat liczba chętnych do seminariów spadła aż o 60 procent / 123RF/PICSEL

W liście pasterskim do wiernych biskup łowicki Andrzej Dziuba tak argumentuje swoją decyzję:

Z racji coraz mniejszej liczby kandydatów do kapłaństwa, po licznych konsultacjach, zdecydowałem, że nasze Seminarium zostanie od najbliższego roku akademickiego przeniesione do Warszawy. To była bardzo trudna decyzja, jednak trzeba było realnie zmierzyć się z tym wyzwaniem, aby nasza niewielka grupa kleryków mogła znaleźć najlepsze środowisko i warunki do rozwoju i formacji

Zdjęcie Polski Kościół musi się zmierzyć z kryzysem wynikającym m.in. z braku chętnych na wstąpienie do seminariów duchownych / 123RF/PICSEL

Biskup poprosił wiernych o modlitwę w intencji zwiększenia powołań do służby kapłańskiej, a także zaznaczył, że liczy na powrót łowickich kleryków po ukończeniu nauki w stolicy.

Budynek Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu zostanie niebawem wyremontowany i będzie służyć tamtejszej diecezji. "Będzie także w nim nadal część przeznaczona dla kleryków i naszego Seminarium" - dodał biskup Andrzej Dziuba.