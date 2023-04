Prezent na komunię a inflacja. Co zrobić, kiedy nie stać nas na drogi prezent?

Dostałeś zaproszenie na komunię od członka dalszej rodziny, jednak twój twój budżet nie jest przygotowany na wydatki związane z taką okazją? Odmówienie przyjścia na uroczystość to nic złego. Szczególnie, jeżeli nie czujemy się związani z osobą, która nas na nią zaprosiła.

Jeżeli jednak zaproszenie wręczyła bliska nam osoba i nie chcielibyśmy omijać takiej uroczystości, po prostu zdecydujmy się na cos symbolicznego. Budżetowym prezentem na komunię może być na przykład biblia, gra planszowa czy skromny upominek w obrębie zainteresowań dziecka przystępującego do komunii.

Reklama

Jeżeli nie stać nas na wręczanie tzw. koperty, lepszym rozwiązaniem będzie szczerość względem organizatorów przyjęcia, niż wręczanie jej pustej, co może być wyjątkowo nieprzyjemne dla osoby, która taka kopertę otworzy, szczególnie, jeżeli w przypadku komunii może to być dziecko.

Zobacz również: Ksiądz z TikToka opowiada o prezentach na komunię. W komentarzach zawrzało

Komunia 2023: "Liczy się tylko prezent i kasa"

Trudno nie przyznać, że to właśnie prezenty sprawiają, że wiele dzieci przystępujących do pierwszej komunii świętej nie może się doczekać tego wydarzenia. Czy jednak powinniśmy winić za to dzieci? To normalne, że cieszą się z upominków!

Gdzie więc powinno się doszukiwać problemu związanego z tym, że pierwsza komunia święta kojarzy się z pieniędzmi, prezentami, przyjęciem, a nie jest aż tak bardzo kojarzona z wymiarem duchowym? Podobne pytanie zadał jeden z użytkowników TikToka księdzu.

Zobacz również: Ksiądz powiedział, co się dzieje z niewierzącymi osobami po śmierci

TikTok

Pierwsza Komunia Święta: "Najlepiej zacząć od księży. Niech oni najpierw pokażą, że w kościele nie liczy się kasa"

Jaki prezent na komunię? Dziś są takie czasy, że tylko kasa, prezent, kasa. A jak ktoś nie ma? - zapytał jeden z użytkowników Tiktoka księdza Rafała Główczyńskiego, który prowadzi swoje konto na tej platformie. Ksiądz postanowił odpowiedzieć użytkownikowi w dość przewrotny sposób:

No właśnie tak chyba teraz dużo osób kojarzy pierwszą komunię świętą - przede wszystkim z kasą. Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, w jaki sposób to zmienić, dajcie znać, będę wdzięczny stwierdził ksiądz

W komentarzach padło kilka propozycji od użytkowników. Pisali:

Mam pomysł jak! Najlepiej zacząć od księży. Niech oni najpierw pokażą, że w kościele nie liczy się kasa

A co zrobić żeby kler nie kojarzył się z kasą? pytali inni

Nie da się tego zmienić. Będzie jeszcze gorzej. Bo tak myślą dziś dzieci i rodzice. A kto ich uczy?

Jedna z użytkowniczek w odpowiedzi na pytanie postanowiła porównać komunie w Polsce do tych zagranicznych:

Mieszkam w UK, córka przygotowuje się do komunii w kościele angielskim (rzymskokatolicki). Myślę, że przede wszystkim nie urządza się tu tego z taką "pompą" jak w Polsce. Nie ma kamerzystów, fryzjerów, umawianych kwiatów dla pań katechetek, księży itd... Uroczystość jest bez prób i wielkich przygotowań. W Polsce będzie ciężko zrezygnować z takich prezentów, jeśli komunia dosięga nieraz do miana imprez ślubnych

Komunia 2023. Ile "dać do koperty"?

Ile powinna wynosić standardowa wartość prezentu komunijnego? Aby ją określić, można użyć metody stosowanej przy wyborze prezentów na wesela. Zgodnie z nią, wartość prezentu powinna przynajmniej pokryć koszty związane z organizacją uroczystości. Na przykład, jeśli średni koszt uczestnictwa w komunijnym przyjęciu w 2023 roku wynosi około 150 złotych za osobę, to ciocia i wujek powinni przynajmniej ofiarować 300 złotych w kopercie.



Zobacz również: Oburzenie po mszy. Ksiądz dojadł opłatki na oczach wszystkich***