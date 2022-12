Wyjmij monetę z portfela, w sylwestra jej miejsce jest gdzie indziej

Jak stać się bogatym w 2023 r.? Sylwestrowe przesądy mówią, że 31 grudnia należy nosić ze sobą trzy przedmioty, których posiadanie ma zapewnić dobrobyt w nadchodzącym roku. Pierwszym z nich jest moneta. Jednak w sylwestra nie wkładamy jej, jak zazwyczaj do portfela, ale do... buta! Moneta w bucie podczas sylwestra ma zapewnić bogactwo w nadchodzących roku. Choć może być to nieco niewygodne, to mała cena za zyskanie fortuny.



W sylwestra koniecznie odwiedź bankomat

Inny przesąd mówi, że jeśli chcemy przyciągnąć do siebie pieniądze w nadchodzącym 2023 r., w wieczór sylwestrowy powinniśmy mieć przy sobie banknot o dowolnym nominale. W świecie plastikowych kart i płatności przez telefon coraz rzadziej miewamy je w portfelu. Dlatego 31 grudnia warto odwiedzić bankomat, aby mieć pewność, że tego dnia będziemy mieć przy sobie jakiś banknot.



Rybia łuska zapewni finansowe powodzenie

Kolejnym sylwestrowym przesądem, który ma zapewniać powodzenie w nowym roku, jest noszona w portfelu rybia łuska. Jednak nie może to być dowolna łuska — musi ona pochodzić z wigilijnego karpia. Nasi przodkowie wierzyli, że taki amulet chroni przed kradzieżami i oszustami. Łuska ma nas też powstrzymywać od lekkomyślnego wydawania pieniędzy w nadchodzącym roku — a to z pewnością się nam przyda. Wkładając łuskę do portfela 31 grudnia, należy pamiętać, że musi ona pozostać w nim aż do następnych świąt Bożego Narodzenia.



